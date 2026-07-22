Anestesisjuksköterska med övergripande utbildningsansvar, AnIVA
Region Örebro län / Sjuksköterskejobb / Örebro Visa alla sjuksköterskejobb i Örebro
2026-07-22
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Vill du utvecklas i din profession och samtidigt bidra till kompetensutveckling, kvalitet och patientsäkerhet inom anestesiverksamheten i hela länet? Vi erbjuder nu ett uppdrag där du kombinerar kliniskt arbete med ett strategiskt utbildningsansvar.Publiceringsdatum2026-07-22Dina arbetsuppgifter
Om uppdraget
Uppdraget som utbildningsansvarig anestesisjuksköterska innebär ett länsövergripande ansvar för utbildning och introduktion inom anestesi. Du arbetar nära verksamheten och har en viktig roll i att säkerställa en gemensam kompetensnivå vid våra anestesienheter i länet. Uppdraget kombineras med klinisk tjänstgöring som specialistsjuksköterska inom anestesi och delas mellan två anestesisjuksköterskor (50 % utbildningsuppdrag per person).
Ansvara för introduktion av nyanställda anestesisjuksköterskor vid USÖ, KGA och LBG
Ansvara för introduktion av allmänsjuksköterskor och undersköterskor inom anestesiverksamheten USÖ, KGA och LBG
Ansvaret för länsdelarna KGA och LBG fördelas jämbördigt
Planera fortbildning för sjuksköterskor och undersköterskor inom ANIVA kliniken anestesi
Bevaka klinikens behov av utbildning och utveckling för sjuksköterskor och undersköterskor i samråd och dialog med TAL, TAS, SKU, Sakkunniga, MT-ansvarig och biträdande enhetschefer
Planera, samordna och genomföra planerings- och utbildningsdagar samt följa upp fortbildningsinsatser
Identifiera verksamhetens behov av utbildning och kompetensutveckling
Samverka med studierektor för ST-utbildningen vid planering och placering av olika utbildningskategorier
Kontaktperson till Universitetet, studierektor och adjungerande kliniska adjunkter
Samordna och anmäla deltagare till kurser och utbildningar länsövergripande
Ansvara för planering av den årliga utbildningsveckan vecka 34 tillsammans med andra ansvariga på hela klinikenÖvrig information
50 % utbildningsuppdrag / 50 % klinisk tjänstgöring. Sommartid: 100 % klinisk tjänstgöring
Klinisk tjänstgöring är en förutsättning för uppdraget.
Uppdragsgivare: verksamhetschef, enhetschef och biträdande chefer
Arbetet planeras i nära dialog med enhetschef och biträdande chefer
Arbetet sker i nära samverkan med övriga professioner inom vårdkedjan
Klinisk tjänstgöring planeras i samverkan med biträdande enhetschefchef och schemaplanerare.Kvalifikationer
• Har intresse för utbildning, utveckling och kvalitetsarbete
• Är strukturerad, pedagogisk och trygg i din yrkesroll
• Vill bidra till ett gott samarbete och en hållbar arbetsmiljö
• Har god samarbetsförmåga och bidrar till en god arbetsmiljö
• Bidrar till en bra arbetsmiljö genom att stödja, inspirera och uppmuntra medarbetarnas kompetensutveckling.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Som anställd i Region Örebro län omfattas du av trygga kollektivavtal. Läs mer om villkor och förmåner.
Vi sätter löner individuellt och differentierat. Läs mer om lön och lönestatistik.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Om verksamheten
Verksamhetsområde anestesi- och intensivvård bedriver verksamhet vid regionens tre sjukhus, Universitetssjukhuset Örebro, Karlskoga lasarett och Lindesbergs lasarett. Det är ett stort verksamhetsområde med cirka 400 anställda. Våra arbetsområden är anestesi, intensivvård, operationsservice (postop och dagkirurgi) samt en neurointermediär avdelning. Vid Karlskoga lasarett finns en anestesiavdelning, intensivvårdsavdelning och en postoperativ enhet.
Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) är ett av länets tre akutsjukhus där vi bedriver avancerad sjukvård, forskning och utbildning. Både 2020 och 2019 mottog USÖ tidningen Dagens Medicins prestigefyllda utmärkelse Bästa universitetssjukhus. USÖ vann den tyngsta kategorin medicinsk kvalitet, hade bästa resultat i kategorin tillgänglighet, ekonomi, samt kategorin att undvika trycksår och överbeläggningar. USÖ toppar också resultatet i områdena hjärta, njursvikt och kärlkirurgi. USÖ har ca 3500 anställda. Vi som arbetar här är mycket stolta över vårt sjukhus och bygger vårt arbete på samarbete, utveckling och professionalism.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare. Tillsammans med 11 000 kollegor kan du skapa ett bättre liv för de vi finns till för. Hos oss finns meningsfulla och samhällsviktiga jobb där du kan göra skillnad i invånarnas vardag, hälsa och livskvalitet. Dygnet runt, året om, ansvarar vi för hälso- och sjukvård, tandvård och länets kollektivtrafik. Vi har också det regionala utvecklingsansvaret i länet och ett uppdrag att bidra till kulturlivet.
Övrig information
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Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:579". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164), https://www.regionorebrolan.se/
Box 1613 (visa karta
)
701 16 ÖREBRO Arbetsplats
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Örebro Kontakt
Enhetschef
Rose-Marie Berger rose-marie.berger@regionorebrolan.se 019-6025144 Jobbnummer
10009253