Anestesisjuksköterska med MT-ansvar till Operation i Kristianstad
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du kombinera kliniskt arbete inom anestesi med ett strategiskt medicintekniskt uppdrag? Nu söker vi en anestesisjuksköterska med MT-ansvar till Operation i Kristianstad , en roll för dig som vill bidra till både hög patientsäkerhet och utveckling i en högteknologisk miljö. Hos oss får du en viktig funktion i teamet och möjlighet att påverka framtidens operationsverksamhet.
Centralsjukhuset Kristianstad (CSK) är ett av Region Skånes akutsjukhus där det årligen utförs mer än 9000 operationer varav mer än 1000 barnanestesier. Utöver operationsavdelningen finns här en intensivvårdsavdelning, postoperativ och dagkirurgisk verksamhet, anestesi- och smärtmottagning samt sterilcentral. Operationsavdelningen på CSK utför planerade och akuta operationer dygnet runt inom gynekologi, urologi, kärl, pacemakerinläggningar, bröstkirurgi, övre- och nedre gastro, öron-näsa-hals, vuxen- och barntandvård, viss käkkirurgi samt akut ortopedi. Här utförs även robotassisterade operationer inom gynekologi, urologi samt övre- och nedre gastro.Publiceringsdatum2026-02-24Arbetsuppgifter
Hos oss arbetar vi interprofessionellt i team med fokus på patientens specifika behov. Vården som ges är högkvalificerad och vi arbetar evidensbaserat med en ständig strävan efter utveckling och ny teknik. Den perioperativa omvårdnaden är viktig före, under och efter operation. Det förekommer både korta och långa ingrepp på vår avdelning.
Vi arbetar inom ett brett, varierande och inspirerande kunskapsområde där alla personalkategorier erbjuds att subspecialisera sig inom respektive område. Avdelningen har för nuvarande fyra team med teamledare som driver varje sektion framåt. Som medarbetare hos oss kommer du ingå i ett av teamen med möjlighet att få variation av både elektiv och akut kirurgi. Arbetstiden är förlagd både dagtid och jourtid med 38,25 h/veckan som heltidsmått med ett förmånligt kvotavtal, alternativt dagtid med 40 h/vecka som heltidsmått. Vi har bokningsschema som gör att du kan påverka din schemaläggning.
Som Medicinteknisk samordnare på avdelningen bistår du i arbetet med att kvalitetssäkra användandet av medicinsktekniska produkter. Du kommer att vara länken mellan verksamheten, verksamhetens ledning, medicinteknisk avdelning och upphandlingsavdelning. Denna samordningsfunktion är grundläggande och ska sätta sin prägel på det dagliga arbetet. Arbetet som medicinteknisk samordnare utgörs av 25% administrativ tid och 75% klinisk tjänstgöring med möjlighet till utökat administrativt uppdrag på sikt. Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad specialistsjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård, därtill har du specialistutbildning inom anestesi. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det är meriterande om du har en kandidatexamen, magisterexamen och/eller master inom omvårdnad. Vidare har du har ett intresse för medicinskteknisk utrustning i en högteknologisk miljö.
Vi välkomnar dig som är självgående, men som även har god samarbetsförmåga och en positiv inställning till teamarbete med patienten i fokus. Du är även flexibel och kan snabbt ställa om när situationen så kräver. För oss är det viktigt att hitta en kollega som kompletterar vårt team och vi kommer därför att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi tillämpar löpande urval. Välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
