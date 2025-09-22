Anestesisjuksköterska barnanestesi- och barnoperationsavdelningen
2025-09-22
Verksamhetsområde anestesi, operation och intensivvård
Små hjärtan behöver stor omtanke! Vi är ett litet sjukhus i det stora och det är just i det lilla som vår storhet bor. För här ryms all kompetens ett sjukt barn kan behöva, ett gott samarbete, respekt och omtanke. Vi erbjuder en riktigt bra introduktion för dig som är ny och många intressanta möjligheter till utveckling. Här finns också oväntat mycket glädje i det som ibland är mycket svårt. Vi tar hand om barnen och deras familjer, och vi tar hand om varandra - för vi vet att vi gör ett så mycket bättre jobb tillsammans!
Vår verksamhet
Vi söker dig som vill vara med och göra skillnad för barn i behov av anestesi och operationssjukvård. Arbetet är omväxlande liksom tempot. Till barnanestesi- och barnoperationsavdelningen kommer barn och ungdomar mellan 0-16 år. För oss är det viktigt att både barn och medföljande anhörig ska känna sig väl omhändertagna och trygga. Verksamheten är varierad, bred och erbjuder stora möjligheter att utvecklas i din profession. Våra specialiteter är urologi, övre gastrokirurgi, ortopedi, handkirurgi samt neonatalkirurgi. Vi tar även emot barn från onkologin, vilket omfattar kirurgi och behandlingar från diagnos till färdigbehandlad patient. Vi är en personalgrupp som trivs tillsammans och där barnens rätt är i centrum. Det är en förutsättning för att tryggt och säkert kunna ta hand om allt från extremt för tidigt födda barn med tarmhinder till stora tonåringar med t ex idrottsrelaterade skador. Vi är ödmjuka inför uppgiften att ta hand om barn som behöver vård och operation.
Ditt uppdrag
Som specialistsjuksköterska hos oss blir du en del av ett skickligt team där vi stöttar och hjälper varandra i arbetet. Vi erbjuder individuellt anpassad inskolning utifrån tidigare erfarenheter. Att vara anestesisjuksköterska på Akademiska sjukhuset är ett spännande arbete där du får möta människor i många olika situationer. Vi erbjuder dig ett omväxlande och stimulerande arbete där din roll är betydelsefull.
Tjänsten innebär arbete huvudsakligen på dagtid men viss beredskap på helger ingår.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen inom anestesisjukvård.
Din kompetens
Vi är en välorganiserad verksamhet med tvärprofessionellt samarbete varför din personliga lämplighet är av stor vikt. Vi ser gärna att du är initiativrik samt har god samarbetsförmåga. Dina erfarenheter och idéer är viktiga för oss i det fortsatta utvecklingsarbetet. Därför hoppas vi att du är en person som vill bidra med din kunskap, idéer och energi.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid eller deltid. Tillträde enligt överenskommelse.
Du är varmt välkommen på hospitering för att se vår verksamhet.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Biträdande avdelningschef Jenny Lindhe 018-617 37 36
Tf avdelningschef Nathalie Danielsson, 018-617 37 36
Facklig kontaktperson Vårdförbundet nås via växeln 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Vi tillämpar ett löpande urval och intervjuer kan ske under annonseringstiden.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
Ersättning
