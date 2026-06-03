Anestesisjuksköterska barnanestesi- och barnoperationsavdelningen
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2026-06-03
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Verksamhetsområde anestesi, operation och intensivvård
Vi på anestesi, operation och intensivvård tar hand om patienter och familjer som står inför en avgörande stund. För vissa är vi det sista hoppet. För andra skapar vi en möjlighet till ett bättre liv. Oavsett om du jobbar på steriltekniska avdelningen, i någon av våra flygande verksamheter, på intensivvårdsavdelningen eller på operation så har du en avgörande roll i avgörande stunder. Välkommen med din ansökan för att bli en del av oss.
Vår verksamhet
Vi söker dig som vill vara med och göra skillnad för barn i behov av anestesi och operationssjukvård. Arbetet är omväxlande liksom tempot. Till barnanestesi- och barnoperationsavdelningen kommer barn och ungdomar mellan 0-16 år. För oss är det viktigt att både barn och medföljande anhörig ska känna sig väl omhändertagna och trygga. Verksamheten är varierad, bred och erbjuder stora möjligheter att utvecklas i din profession. Våra specialiteter är urologi, övre gastrokirurgi, ortopedi, handkirurgi samt neonatalkirurgi. Vi tar även emot barn från onkologin, vilket omfattar kirurgi och behandlingar från diagnos till färdigbehandlad patient. Vi är en personalgrupp som trivs tillsammans och där barnens rätt är i centrum. Det är en förutsättning för att tryggt och säkert kunna ta hand om allt från extremt för tidigt födda barn med tarmhinder till stora tonåringar med t ex idrottsrelaterade skador. Vi är ödmjuka inför uppgiften att ta hand om barn som behöver vård och operation.
Ditt uppdrag
Som specialistsjuksköterska hos oss blir du en del av ett skickligt team där vi stöttar och hjälper varandra i arbetet. Vi erbjuder individuellt anpassad inskolning utifrån tidigare erfarenheter. Att vara anestesisjuksköterska på Akademiska sjukhuset är ett spännande arbete där du får möta människor i många olika situationer. Vi erbjuder dig ett omväxlande och stimulerande arbete där din roll är betydelsefull.Publiceringsdatum2026-06-03Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen inom anestesisjukvård.
Din kompetens
Vi är en välorganiserad verksamhet med tvärprofessionellt samarbete varför din personliga lämplighet är av stor vikt. Vi ser gärna att du är initiativrik samt har god samarbetsförmåga. Dina erfarenheter och idéer är viktiga för oss i det fortsatta utvecklingsarbetet. Därför hoppas vi att du är en person som vill bidra med din kunskap, idéer och energi.
Vi erbjuder
• Tillsvidareanställning på heltid
• Arbetstid dagtid (måndag-fredag)med beredskap var 6 - 8;e helg.
• Från september; arbetstidsmodell, med 37 timmar /vecka.
• Individanpassad introduktion.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef Nathalie Danielsson, 018-617 37 36
Biträdande avdelningschef Jenny Lindhe 018-617 37 36
Facklig kontaktperson Vårdförbundet nås via växeln 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS715/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9944670