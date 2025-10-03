Anestesisjuksköterska Aleris Art Clinic Göteborg
Aleris Art Clinic letar nu efter en engagerad och erfaren anestesisjuksköterska som vill bli en del av vårt dynamiska team. Hos oss får du arbeta i en modern och trygg miljö där vi sätter kvalitet, utveckling och patientsäkerhet i fokus. På Aleris värdesätter vi mångfald och inkludering samt ett professionellt och varmt arbetssätt.
Aleris Art Clinic GöteborgPå Aleris Art Clinic erbjuder vi specialistvård inom bland annat plastikkirurgi, ortopedi och ryggkirurgi. Vi finns i moderna och välutrustade lokaler i centrala Göteborg.
Vi är en väletablerad klinik med cirka 85 medarbetare där det finns rätt yrkeskompetens för hela patientens vårdkedja. Våra stora och ljusa operationssalar bemannas av erfarna anestesisjuksköterskor, operationssjuksköterskor, undersköterskor och läkare som samarbetar för att ge varje patient den bästa möjliga vården. Operationsavdelningen består av 5 operationssalar belägna över 2 våningsplan. Vi bedriver vår operationsverksamhet i huvudsak dagtid måndag till fredag.
Arbetsuppgifter som anestesisjuksköterska hos ossSom anestesisjuksköterska ansvarar du för att planera, förbereda och genomföra anestesier vid olika typer av kirurgiska ingrepp. I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
Bedömning av patient inför operation och medverkan vid preoperativa samtal
Induktion, underhåll och avslut av narkos/anestesi
Aktivt deltagande i klinikens patientsäkerhets- och kvalitetsarbete
Drivande och tar ansvar för individuella ansvarsområden.
Samarbete i multiprofessionellt team för att säkerställa högsta möjliga vårdkvalitet
Bidra till ett gott arbetsklimat och vara delaktig i verksamhetens utveckling
Vårt erbjudande till dig
Du får möjlighet att arbeta på en arbetsplats där utveckling, utbildning och arbetsglädje är naturliga delar av vardagen. Som medarbetare hos oss får du ta del av konkurrenskraftiga villkor, friskvårdsbidrag, möjlighet till utbildning samt ett stöttande och kompetent team. Läs mer om våra förmåner här.
Kvalifikationer och personliga egenskaper
Du är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom anestesi
Flerårig erfarenhet inom professionen, gärna med erfarenhet från dagkirurgi, plastikkirurgi och/eller ortopedi
Är trygg, självständig och bidrar med din kompetens till teamet
Visar flexibilitet, noggrannhet och ett tydligt patientsäkerhetsfokus
Du motiveras av att utveckla vården, villiga att dela idéer och delta i förbättringsarbete
Du har god kommunikativ förmåga i svenska, både muntligt och skriftlig
Anställningsvillkor för anestesisjuksköterska
Anställningsform: Tillsvidareanställning, inleds med 6 månaders provanställning Omfattning: Heltid med huvudsaklig tjänstgöring dagtid Placeringsort: Göteborg Tillträde: Enligt överenskommelse Lön: Individuell lönesättning Kollektivavtal finns
Ansökan till anestesisjuksköterska hos Aleris Art ClinicUrval och intervjuer sker löpande tjänsten och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum - vänta därför inte med din ansökan. Vi ser dock gärna att du skickar din ansökan innan 2025-11-07.
Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Teamledare Anestesi: Christina Markus christina.markus@aleris.se
