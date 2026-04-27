Anestesisjuksköterska 80-100% Aleris Specialistklinik Uppsala (Art Clinic)
2026-04-27
Vi söker en anestesisjuksköterska till vår operationsavdelning på 80-100%Publiceringsdatum2026-04-27Om företaget
Art Clinic grundades 1999 och är en av Sveriges främsta specialistkliniker. Vi ingår i Aleriskoncernen och arbetar för att patienterna skall känna trygghet, kvalitet och omsorg, från första kontakten till den sista.
På Aleris Specialistklinik Uppsala utför vi kirurgi inom en rad olika specialiteter. Vi tar emot privata kunder och patienter via remiss från regionen och försäkringsbolag
Vi utför estetisk och rekonstruktiv plastikkirurgi. Vi har även ett stort samarbete med Akademiska sjukhuset (UAS), då de hyr operationssalar av oss för att korta köer inom den offentliga vården. UAS utför idag plastik-, endokrin-, obesitas- och bröstkirurgi hos oss.
Vi erbjuder specialistvård med professionellt omhändertagande samt personlig service.
Arbetsuppgifter: Sedvanligt förekommande uppgifter för anestesisjuksköterska.
Patienten är alltid i centrum och du arbetar för att uppnå god vård i den dagliga verksamheten och medverkar till att patientsäkerhet, patientbemötande och vårdkvalitet ständigt förbättras i enlighet med våra uppsatta mål.
Tjänstgöring gäller dagtid enligt överenskommelse.
Kvalifikationer: Du är legitimerad anestesisjuksköterska, har minst tre års arbetslivserfarenhet och är trygg i din arbetsroll. Om du har erfarenhet av postoperativ vård från en uppvakningsavdelning är det ett plus.
Utmanas du av att kombinera medicinsk omvårdnad och service gentemot patienter, är flexibel och stresstålig, kommer du att trivas bra hos oss. Du innehar en positiv inställning för samarbete, med förmåga att prestigelöst arbeta "över gränserna".
Som person är du säker och trygg i din roll och har ett positivt förhållningssätt, samt lätt för att kommunicera och skapa goda relationer med både medarbetare och patienter.
Vad erbjuds du? Du kommer till en arbetsplats med hög kompetens, härlig miljö och stämning, där man fokuserar på god professionell kvalitet och omsorg med ledorden ansvarsfullt, enkelt och innovativt. Vi är idag 27 stycken anställda och vill bli fler.
Du ska behärska det svenska språket väl i både tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi tillämpar 6 månaders provtjänstgöring.
Som medarbetare på Aleris får du tillgång till en rad olika förmåner som stödjer dig både i arbetsliv och privat. Vi strävar efter att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för dig att trivas och utvecklas. Läs mer om våra förmåner här.Så ansöker du
Urval /Intervjuer och anställning sker löpande, skicka därför gärna in din ansökan så snart som möjligt. Välkommen med din ansökan redan idag!
Ansökan tillsammans med CV och ett personligt brev skickas till teamledare Åsa Leierdahl asa.leierdahl@aleris.se
Om du har frågor eller funderingar gällande arbetet är du varmt välkommen att höra av dig.
Tillträde: Enligt överenskommelse Lön: Individuell lönesättning Kollektivavtal finns
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Genom att skicka in din ansökan till Aleris Specialistklinik Uppsala samtycker du till att CV, Personligt brev och dess personuppgifter behandlas av Aleris Specialistklinik Uppsala, för att hantera din ansökan. Uppgifterna kommer endast att hanteras av oss inom företaget, samt i enlighet med vår <Integritetspolicy>. Finns på vår Hemsida. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7640646-1967906". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Aleris Sjukvård AB
