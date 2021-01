Anestesisjuksköterska - bli en del av vårt team på Operation 3 M - Västra Götalandsregionen - Sjuksköterskejobb i Göteborg

Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Göteborg2021-01-15Tillsammans skapar vi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset vård av högsta kvalitet med patienten i fokus. Med stort engagemang och ständigt lärande är vi ett av landets ledande universitetssjukhus. Vi bedriver allt från länssjukvård till nationell högspecialiserad vård. Genom intressant forskning har vi en inriktning mot framtidens sjukvård. I vårt arbete tar vi tillvara den bredd av kunskap och erfarenhet vi gemensamt har - Tillsammans med dig vill vi skapa värde för våra patienter.Vill du ha ett arbete där du gör skillnad för många? Vi söker dig som trivs med stora patientflöden och vill vara del av ett team där vi ställer upp för varandra.Låter det intressant så kan vi ha ditt nya jobb som anestesisjuksköterska!Operation 3 Mölndal är en operationsavdelning som arbetar med specialiserad dagkirurgi, korttidsvård och viss akutverksamhet. På Operation 3 arbetar vi med ett stort patientflöde och har korta bytestider. Vi eftersträvar tillsammans att få till bra flöden genom att vara minst 1,5 team/sal. Enheten har sju operationssalar, en uppvakningsenhet och en vårdenhet för pre- och postoperativ vård. Vi opererar inom ortopedi med teaman artro, fot, trauma, CARE och verksamheterna öron-näsa-hals, kirurgi, käkkirurgi och tand med speciella funktionshinder. Våra patienter är både vuxna och barn (från 10 kg). Vi jobbar måndag till fredag, är lediga alla röda dagar och vissa klämdagar. Under sommaren är avdelning stängd i tre veckor.Hos oss har vi ett stort fokus på teamarbetet där alla är delaktiga och stöttar varandra. Du som är ny kommer att märka att vi månar om varandra och att vi har ett välfungerande samarbete och dialog yrkeskategorierna emellan. Vi vill att du ska känna dig trygg i arbetet och därför anpassar vi introduktionen efter dina behov och vad du kan sedan innan. Vi har ett öppet klimat här vilket betyder att det ska kännas bra för dig att komma med frågor.Vad ingår i jobbet?I din roll som anestesisjuksköterska får du bland annat arbeta med att:På ordination av anestesiolog, planera, övervaka och självständigt genomföra generell anestesi.Ge sedering, övervaka vid lokalbedövning.Lägga Intravenös regional anestesi.När du arbetat ett tag hos oss och känner dig redo så finns det möjlighet att arbeta tillsammans med kollegor i något av våra många utökade ansvarsområden. Är du intresserad av att forska så är det också något vi är positiva till. Forskning kan bedrivas inom anestesi/operation/intensivvård eller ortopedi där det finns en stor forskningsdel.Vem söker vi?Du är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning inom anestesi. Det är meriterande om du har erfarenhet i yrket och/eller barnkompetens.Du ska trivas med att arbeta i en verksamhet där du har många patienter per dag och korta bytestider. Du kan anpassa sig efter flödet och har förmågan att prioritera vad som är viktigast just nu. Vi tror att du är stabil och känner dig trygg när du behöver göra bedömningar självständigt. Du är noggrann och har inga problem med att själv driva ditt arbete framåt och har mod att agera när situationen kräver det. Du är bra på att se helheten och tycker det är viktigt med ett välfungerande samarbete i teamet. Du har ett bra bemötande till patienter och kollegor, för att kunna ge den bästa vården.Intervjuer sker fortlöpande under annonseringstiden. Varmt välkommen med din ansökan!Om Västra GötalandsregionenVästra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.2021-01-15Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enligt överenskommelse TillsvidareanställningIndividuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-02-05VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN5526490