Anestesiolog till Tribonum för uppdrag i Södra Sverige

Tribonum Vårdbemanning AB / Läkarjobb / Stockholm
2025-09-02


Om jobbet
Tribonum söker dig som är specialistläkare inom anestesi och intensivvård för flexibla uppdrag i södra Sverige 2025-2026. Vi erbjuder varierande uppdrag på olika vårdinrättningar - från kortare inhopp till längre projekt - där du själv kan påverka ditt schema.

2025-09-02

Dina arbetsuppgifter
Anestesi och intensivvård på sjukhus i södra Sverige

Varierande uppdrag beroende på önskemål och erfarenhet

Möjlighet att bidra med din kompetens i både akuta och planerade verksamheter

Kvalifikationer
Specialistläkare inom anestesi och intensivvård

Legitimerad i Sverige

Erfarenhet från arbete på sjukhus

Flexibel och engagerad, med intresse för konsult-rollen

Vi erbjuder

Flexibilitet i val av uppdrag och schema

Personlig kontaktperson som stöttar dig under hela uppdraget

Utvecklande och varierande arbetsmiljöer

Möjlighet till professionell utveckling och nya erfarenheter

Om Tribonum
Tribonum är ett vårdbemanningsföretag som fokuserar på kvalitet, flexibilitet och personlig service. Vi ser till att du kan ägna dig åt det du gör bäst - att ge högkvalitativ vård.

Så ansöker du
Låter detta intressant? Skicka in din ansökan redan idag! Vi kontaktar dig gärna för att skräddarsy uppdrag som passar dig.

Sista dag att ansöka är 2025-10-14
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Tribonum Vårdbemanning AB (org.nr 559070-2550)

Kontakt
Erik Widengren
erik@tribonum.se

Jobbnummer
9488326

