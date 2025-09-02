Anestesiolog till Tribonum för uppdrag i Norra Sverige
Om jobbet
Tribonum söker dig som är specialistläkare inom anestesi och intensivvård för flexibla uppdrag i norra Sverige hösten 2025. Vi erbjuder varierande uppdrag på olika vårdinrättningar - från kortare inhopp till längre projekt - där du själv kan påverka ditt schema.Publiceringsdatum2025-09-02Dina arbetsuppgifter
Anestesi och intensivvård på sjukhus i norra Sverige
Varierande uppdrag beroende på önskemål och erfarenhet
Möjlighet att bidra med din kompetens i både akuta och planerade verksamheterKvalifikationer
Specialistläkare inom anestesi och intensivvård
Legitimerad i Sverige
Erfarenhet från arbete på sjukhus
Flexibel och engagerad, med intresse för konsultrollen
Vi erbjuder
Flexibilitet i val av uppdrag och schema
Personlig kontaktperson som stöttar dig under hela uppdraget
Utvecklande och varierande arbetsmiljöer
Möjlighet till professionell utveckling och nya erfarenheter
Om Tribonum
Tribonum är ett vårdbemanningsföretag som fokuserar på kvalitet, flexibilitet och personlig service. Vi ser till att du kan ägna dig åt det du gör bäst - att ge högkvalitativ vård.Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
