Anestesiolog till 2.a kompaniet - Sjukhusbataljonen
Försvarsmakten / Läkarjobb / Göteborg Visa alla läkarjobb i Göteborg
2026-02-02
Vill du arbeta i en dynamisk och utmanande miljö där din medicinska kompetens kan göra skillnad både nationellt och internationellt? Försvarsmedicincentrum i Göteborg söker nu erfarna anestesiologer för en spännande och varierad tjänst vid Sjukhusbataljonen. Här får du möjlighet att arbeta med avancerad sjukvård i fält, leda medicinska insatser under krävande förhållanden och bidra till utbildning och utveckling inom sjukvårdskapaciteten i Försvarsmakten. Vid sjukhusbataljonen driver vi utvecklingen av Sveriges befintliga och kommande fältsjukhus och du kommer bli en central del av att bygga upp volymen inom dessa förbandstyper.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som anestesiolog ska du med utgångspunkt från patientens individuella behov och ibland komplexa skador, självständigt och med begränsade resurser, resuscitera och utföra skadebegränsande åtgärder. Placering kan ske både på operation och intensivvård. Yrkesrollen kan även omfatta att du triagerar patienter i det akuta skedet. Arbetet kan ske under pressade arbetsförhållanden, där det taktiska läget är avgörande och arbetsmiljöerna kan vara av fysiskt utmanande karaktär. Samarbetet inom den egna enheten är alltid prioriterat. Delar av arbetstiden kan vara förlagd utomlands i internationell militär insats eller övning med våra allierade. Stort fokus kommer att ligga på att utbilda fler medicinskt operativa förband vilket förutsätter att du genomför utbildning, både som elev och instruktör, du medverkar på övningar och du planerar för kommande verksamhet. I tjänsten ingår klinisk tjänst hos civil vårdgivare upp till 30% av arbetstiden i syfte att vidmakthålla dina kliniska färdigheter.
Exempel på vanligt förekommande arbetsuppgifter:
• Resuscitering enligt DATC.
• Ansvara för patienternas ventilation och vätskebalans
• Stabilisera patient inför transport till högre vårdnivå/avlämnande till annan enhet
• Planera för den peri- och postoperativa vården.
• Delta i upprättandet av enheten (gruppering) samt vård av materiel.
• Utbildning av olika personalkategorier inom försvarsmedicin.
• I yrkesrollen ingår även stridsutbildning i syfte att kunna skydda och försvara den egna enheten och dess patienter.Publiceringsdatum2026-02-02Kvalifikationer
• Legitimerad läkare, specialistkompetens med inriktning Anestesiologi/IVA. Kunskaperna ska vara aktuella.
• Erfarenhet av traumaomhändertagande.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska och svenska.
• Fullt frisk och uppfyller kraven i FMFysS.
• B-körkort
Meriterande
• Militär grundutbildning såsom fullgjord värnplikt, Grundläggande Soldatutbildning för Internationell tjänst (GSU INT), Grundläggande Militär Utbildning (GMU) eller Grundläggande Soldatutbildning (GSU).
• Tidigare militär tjänstgöring nationellt eller internationellt, särskilt inom försvarsmedicin.
• Dokumenterad erfarenhet av utbildning och instruktörskompetenser.
• Erfarenhet av prehospitalt arbete.
• Tyngre förarbehörigheter (BE, C, CE).Dina personliga egenskaper
Du är flexibel vilket gör att du snabbt kan anpassa dig till olika situationer, miljöer och arbetskonstellationer. Din samarbetsförmåga är viktig, du delar med dig av kunskaper, erfarenheter och information samt stödjer andra i strävan att uppnå gemensamma mål. Du är medveten om dina egna styrkor och utvecklingsområden och utnyttjar möjligheter till kunskapsinhämtning. Du trivs med att utbilda andra. Du strävar efter att kontinuerligt utvecklas i din yrkesroll.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare. Sex månaders provanställning tillämpas.
Sysselsättningsgrad: Heltid. Resor såväl nationellt som internationellt kan förekomma liksom tjänstgöring kvällar och helger.
Arbetsort: Göteborg
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.
Lön: Individuell lönesättning.
Anställningen innebär en krigsplacering på Sjukhusbataljonen.
Vår inriktning är att professionsintervju kommer ske under vecka 9 samt vecka 11-12. Inbjudan till dessa kommer skickas via mejl med möjlighet att välja utsatta datum och tider. Inrikting för säkerhetsprövningsintervju kommer ske under vecka 13-14.
För upplysningar om befattningen kontakta:
John Richardsson, tel FM växeln 08-788 75 00
För upplysningar om rekryteringsprocessen kontakta:
Christian Otterhäll, tel FM växeln 08-788 75 00
Fackliga företrädare
SACO, sacostyr-fomedC@mil.se
SEKO, seko-forsvar-goteborg@mil.se
Officersförbundet, ofgbg-fomedc@mil.se
OFR/S, forsvarsforbundet-f7@mil.se
Välkommen med din ansökan senast 2026-02-22. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämplig för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmedicincentrum (FömedC) är Försvarsmaktens centrum för funktionen försvarsmedicin, beläget i Göteborg. FömedC består av en ledning med stab, Försvarsmakten stridsskola för försvarsmedicin (FSS), Funktionsenheten (FunkE) och Sjukhusbataljonen (Sjhbat). Vid centrumet finns legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som läkare, veterinärer, sjuksköterskor med mera. Här finns officerare, reservofficerare, civil personal och värnpliktiga. Försvarsmedicincentrum ingår som en del i Göteborgs Garnison.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
