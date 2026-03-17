Anestesiläkare till Atleva Specialistvård i Stockholm
2026-03-17
Publiceringsdatum2026-03-17Beskrivning
Atleva specialistvård är en vårdkoncern som startades 2008.
Det nybildade affärsområdet Atleva Operation finns på tre orter och utför operationer i uppdrag från våra övriga affärsområden, HandCenter, FotCenter och Atleva Ortopedi.
Vår verksamhet i Stockholm bedrivs dagtid mån-fre i centralt belägna lokaler på Drottninggatan 99. Vi utför dagligen operationer inom hand- och fotkirurgi, även annan kirurgi kan bli aktuellt i framtiden då vi har möjlighet att utöka vår verksamhet under tid. Dina arbetsuppgifter
Som anestesiläkare i vår dagkirurgiska verksamhet har du en central och självständig roll i det kliniska teamet. Ditt huvudsakliga ansvar omfattar pre-, per- och postoperativ vård samt planering och genomförande av anestesi vid dagkirurgiska ingrepp. Du förväntas kunna utföra och handleda olika typer av regionala blockader och smärtlindringsmetoder.
I din roll ingår även att:
- Bedöma patientsäkerhet och anestesirisker före operation.
- Ansvara för anestesiplanering och kommunikation med operationssjuksköterskor, anestesisjuksköterskor och operatörer.
- Delta i operationsplanering och snabba beslutsprocesser vid förändringar i scheman eller patientflöde.
- Dokumentera anestesi relaterade åtgärder och ordinationer enligt gällande rutiner.
- Bidra till förbättringsarbete, utbildning och utveckling av rutiner inom enheten.
- Upprätthålla nära samarbete med våra kirurger och övriga kollegor för att säkerställa ett effektivt, tryggt och patientcentrerat vårdförlopp.
Vi söker dig som trivs i snabba flöden, uppskattar korta beslutsvägar och har god samarbetsförmåga samt förmåga att arbeta både självständigt och i team. Kvalifikationer
Vem söker vi?
- Specialistläkare i anestesi med flera års erfarenhet, gärna från dagkirurgisk verksamhet.
- Självständig och trygg i anestesiplanering, pre- och postoperativ vård samt akutbedömningar.
- Dokumenterad erfarenhet av regionala blockader och modern smärtlindring.
- God samarbetsförmåga och vana att kommunicera tydligt med kirurger, operations- och anestesisjuksköterskor samt övrig vårdpersonal.
- Flexibel och lyhörd, tar egna initiativ och bidrar till utveckling av rutiner och arbetssätt.
- Patientnära och utåtriktad, trivs i kontakt med patienter och kan företräda kliniken professionellt.
- Flytande i svenska i tal och skrift; goda kunskaper i engelska är meriterande.
Giltig svensk legitimation och behörighet att arbeta som läkare. Anställningsvillkor
- Arbete mån-fre, viss kvällstjänstgöring kan förekomma.
- Friskvårdsbidrag på 4000 kr
- Förmiddags fika, kaffe och frukt varje dag
- Tjänstepension enligt ITP 1
- Sjukvårdsförsäkring
Vi kommer intervjua lämpliga kandidater löpande
Vi tillämpar provanställning. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/5". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Atleva Specialistvård AB
(org.nr 556812-3912) Arbetsplats
Stockholm Kontakt
Marie Berglind 070-6845997 Jobbnummer
9802085