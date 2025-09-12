Anestesiläkare med kompetens inom barnanestesi sökes för uppdrag
2025-09-12
Kort beskrivning:
Uppdrag inom barnanestesi för alla barn under 15 år som vårdas vid Norrlands universitetssjukhus
Beredskap för akuta barnanestesier jourtid, årets alla dagar.
Verksamheten vill ha konsulter som har arbetat två av de senaste fyra åren på ett högspecialiserat centrum för barnanestesi/barnintensivvård eller motsvarande.
Vem är du?
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll som anestesiläkare och har erfarenhet inom inom barnanestesi. Du är flexibel, samarbetsvillig och trivs med att arbeta i team med andra specialister. Din förmåga att anpassa dig snabbt till nya arbetsmiljöer och att hålla dig lugn i pressade situationer är viktig för att du ska lyckas som hyrläkare.
Varför välja oss?
Vi på Dignus Medical arbetar för att skapa långsiktiga och lojala samarbeten med våra hyrläkare. Genom att vi lär känna dig och dina önskemål kan vi snabbt och effektivt matcha dig med uppdrag som passar dina preferenser. Du kan känna dig trygg med att vi tar hand om hela processen, från att hitta rätt uppdrag till att säkerställa att alla detaljer fungerar smidigt. Som hyrläkare hos Dignus Medical har du möjlighet att välja om du vill jobba som anställd eller fakturera via ditt eget företag.
Vem är jag?
Jag heter Malin och jobbar med att bemanna sjukhus över hela Sverige med de bästa specialisterna. Mitt fokus är att bygga starka relationer med både våra hyrläkare och våra kunder för att skapa en win-win-situation för alla parter. Jag tar gärna referenser på dig, och du är varmt välkommen att ta referenser på mig också!
Hur når du mig?
Jag förstår att livspusslet kan vara svårt att få ihop, därför är du alltid välkommen att ringa mig fram till kl. 21.00 alla dagar i veckan. Om jag inte kan svara direkt, ringer jag tillbaka så snart jag har möjlighet. Tveka inte att kontakta mig för mer information om våra uppdrag och hur vi kan hjälpa dig att hitta ditt nästa uppdrag som hyrläkare inom anestesi.
Vi har alla uppdrag som utannonseras via det Nationella Avtalet.
Du kan även registrera ditt CV på eller anmäla dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om framtida möjligheter.
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
