Anestesiläkare - var med och bygg upp framtidens vård på Ljungby sjukhus
Region Kronoberg, Sjukhusvård / Läkarjobb / Ljungby Visa alla läkarjobb i Ljungby
2026-01-22
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kronoberg, Sjukhusvård i Ljungby
, Älmhult
, Alvesta
, Markaryd
, Växjö
eller i hela Sverige
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Ljungby sjukhus är ett mindre sjukhus med korta beslutsvägar, nära samarbete och en stark laganda. Här känner vi varandra, arbetar tätt tillsammans över klinikgränserna och har alltid patienten i fokus.
Anestesikliniken i Ljungby omfattar verksamheter inom anestesi, pre-, postoperativ vård, operation och sterilteknik som bedrivs i en teknikintensiv miljö med nära samverkan med andra kliniker och specialiteter på sjukhuset.
Kliniken befinner sig just nu i en förändrings- och utvecklingsfas. Under våren startar vi upp en ny intermediärvårdsavdelning, med patienter från ortopedi, kirurgi och medicin. Detta är en viktig satsning för sjukhuset och innebär nya arbetssätt, nya vårdflöden och ett förstärkt fokus på patientsäker vård mellan vårdavdelning och intensivvård.
Som anestesiläkare får du en central och tydlig roll i denna utveckling, med ett starkt konsultativt ansvar gentemot vårdavdelningarna. Du blir en nyckelperson i uppbyggnaden av den nya avdelningen och i det fortsatta arbetet med att forma och kvalitetssäkra verksamheten framåt. Här finns goda möjligheter att påverka både innehåll, struktur och arbetssätt.
På Ljungby sjukhus pågår etableringen av intermediärvårdsplatser, som kommer att utgöra den högsta vårdnivån på sjukhuset för patienter som insjuknar akut. Verksamheten kommer att omfatta stabilisering av patienter samt vidare transport till intensivvårdsavdelningen i Växjö.
Vi erbjuder möjlighet att påverka ditt schema genom önskeschema och tar stor hänsyn till individuella önskemål. Teamet är mindre, sammansvetsat och präglas av god stämning, delaktighet och ett välfungerande teamarbete.Publiceringsdatum2026-01-22Arbetsuppgifter
Som anestesiläkare ansvarar du för patientens vitala funktioner före, under och efter anestesi samt bidrar med specialistkompetens vid akuta situationer i hela sjukhuset. Du arbetar på ett mindre sjukhus, vilket innebär att du är delaktig i hela det perioperativa flödet från preoperativ bedömning till postoperativ uppföljning.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat,
* Preoperativ bedömning och anestesiplanering
* Genomförande av allmän och regional anestesi samt sedering
* Övervakning och behandling under operation
* Postoperativ vård, smärtbehandling och uppföljning
* Akut anestesi vid trauma och akuta operationer
* Deltagande i MIG-larm (mobil intensivvårdsgrupp) bedömning och stabilisering av akut försämrade patienter
* Avancerad luftvägshantering och cirkulationsstöd vid akuta tillstånd
* Konsultverksamhet gentemot övriga kliniker
* Ensamarbete och bakjoursarbete enligt rullande schema
* Handledning av kollegor
Arbetet kräver hög klinisk självständighet och förmåga att fatta snabba beslut i akuta situationer.Kvalifikationer
* Legitimerad läkare med specialistkompetens inom anestesi och 5 års erfarenhet av bakjours kompetens
* God klinisk självständighet och trygghet i akuta situationer
* Förmåga att arbeta både självständigt och i team
* God samarbetsförmåga och ett professionellt förhållningssätt
* Intresse för förändringsarbete, verksamhetsutveckling och konsultativt arbetssätt.
Vill du arbeta i en verksamhet där du får möjlighet att påverka, bidra till utveckling och vara en nyckelperson i uppbyggnaden av framtidens vård i Ljungby då ser vi fram emot din ansökan. Vi lägger stor vikt vid personlig utveckling och vänta inte med att skicka in din ansökan, då vi rekrytera löpande.
ÖVRIGT
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 10/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065) Arbetsplats
Region Kronoberg, Sjukhusvård Kontakt
HR-specialist
Josefina Ågren josefina.agren@kronoberg.se 0470-58 69 34 Jobbnummer
9699362