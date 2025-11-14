Androidutvecklare till välkänd aktör inom transportindustrin - Södertälje
2025-11-14
Här väntar en spännande möjlighet för dig som är Androidutvecklare och letar efter en tjänst i en häftig arbetsmiljö. Om du har relevant utbildning och arbetslivserfarenhet råder vi dig att läsa vidare!
Om tjänsten
För vår kunds räkning söker vi på Perido en Androidutvecklare. Företaget är en världsledande leverantör av transportlösningar och tillsammans med partners och kunder driver de omställningen till ett hållbart transportsystem. Tjänsten är placerad på vår kunds huvudkontor i Södertälje. Möjlighet till visst distansarbete ges.
I den här tjänsten kommer du att ha möjlighet att utveckla företagets appar från grunden med hjälp av fördefinierade SDK:er eller bygga användargränssnitt som följer företagets designstandarder. Du kommer att arbeta i ett "Android Infotainment"-team tillsammans med andra kreativa kollegor och ha nära samarbete med andra grupper och sektioner inom Embedded SW och Functions.
En viktig del av ditt arbete kommer att vara att definiera omfattningen för den kommande produktökningen och planera närmaste sprints för att uppnå projektets mål. Du kommer också att delta i dagliga scrummöten och brainstorming med kollegor för att säkerställa att alla arbetar mot samma mål och att problem och hinder adresseras så snabbt som möjligt.
Det här projektet kommer att ge dig möjlighet att använda dina erfarenheter, färdigheter och idéer för att göra skillnad och bidra till apparnas utveckling. Det kommer också att ge dig möjlighet att samarbeta med kollegor från olika länder och kulturer och lära dig av deras erfarenheter och perspektiv.
Dina egenskaper
Prestigelös, driven och engagerad
Trivs med ett högt tempo
Stark problemlösningsförmåga och kreativitet
Självgående, självmotiverad och ansvarstagande
Noggrann och med fokus på problemlösning
Du är en lagspelare och har lätt för att samarbeta med kollegor
Du utbyter gärna kunskaper med kollegor
Strävar efter att uppnå mål och leverera resultat
Låter det här som en intressant utmaning? I så fall vill vi gärna veta mer om dig, skicka in din ansökan redan idag!
Kvalifikationer:
Sc eller M.Sc-examen i programvaruteknik, datavetenskap, datateknik eller liknande
1-4 års erfarenhet av Android-utveckling, applikationer eller ramverk
Erfarenhet av CID och DDV
Arbeta med verktyg som Git, JIRA och Android Studio
Förmåga att kommunicera obehindrat på svenska och engelska, såväl i tal som skrift
Meriterande:
Kunskaper om AOSP med fokus på Automotive applikationerTjänstens omfattning och tillträde
Heltid, konsultuppdrag i 1 år med chans till förlängning. Start omgående.Så ansöker du
