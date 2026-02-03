Androidutvecklare - bygg smarta lösningar för fordon och industri
Tech Talents Consulting i Sverige AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-02-03
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tech Talents Consulting i Sverige AB i Göteborg
, Kungälv
, Stenungsund
, Borås
, Vårgårda
eller i hela Sverige
Androidutvecklare - bygg smarta lösningar för fordon och industri
Vill du utveckla mjukvara som faktiskt används i verkligheten - i fordon, maskiner och industriella system? Trivs du med att arbeta nära både hårdvara och slutanvändare, där prestanda, tydlighet och tillförlitlighet verkligen spelar roll? Då kan detta vara nästa steg för dig.
Vi söker nu Androidutvecklare till spännande uppdrag i Göteborg. Kunden arbetar med avancerade system inom fordon och industri, där Androidbaserade HMI-lösningar är en central del av hur operatörer interagerar med maskiner i vardagen.
Om rollen
I rollen utvecklar du Androidbaserade HMI-applikationer som används i allt från tunga fordon och arbetsmaskiner till marina och industriella system. Du är med hela vägen - från idé och arkitektur till implementation och driftsättning.
Du arbetar i nära samarbete med UX-designers, system- och hårdvaruingenjörer och har även dialog med slutanvändare för att förstå verkliga behov. Rätt mjukvara kan här göra stor skillnad - i vissa fall bidra till produktivitetsökningar på upp till 30 %.
Exempel på arbetsuppgifter
Utveckla och ansvara för Androidbaserade HMI-applikationer från koncept till produktion
Design och implementation i Kotlin och Java
Arbeta med kommunikationslager såsom REST, WebSockets och gRPC
Integration mot fordonsgränssnitt som CAN
Samarbete med användare och kunder för att omsätta operativa behov till tekniska lösningar
Bidra till arkitektur, kodkvalitet, prestanda och långsiktig hållbarhet
Vi söker dig som
Har en kandidatexamen eller masterexamen inom datavetenskap, IT eller relevant ingenjörsområde
Har 2-5 års erfarenhet av Androidutveckling
Har goda kunskaper i Kotlin och Java
Har erfarenhet av SQL och databaser
Trivs i Linuxbaserade utvecklingsmiljöer
Har arbetat med nätverkskommunikation via HTTP, REST, WebSockets eller gRPC
Har erfarenhet av CAN eller liknande fordonskommunikation
Vem är du som person?
Du gillar att bygga mjukvara som interagerar med riktiga maskiner och riktiga användare. Du vill förstå helheten - inte bara koden, utan hur systemet beter sig i verklig drift. Du tar ansvar för det du bygger och värdesätter stabil, genomtänkt ingenjörskonst.
Hos Tech Talents fokuserar vi på rätt matchning, långsiktighet och transparens. Vi lär känna dig, din kompetens och vart du vill - och matchar dig med uppdrag där du får både utmaning och utveckling.
Plats: Göteborg med omnejd
Låter det här som något för dig? Hör av dig! Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tech Talents Consulting i Sverige AB
(org.nr 559190-6689) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9721524