Andreman skiftledare till produktion av designade lösningar
Uponor Infra AB / Chefsjobb / Borås Visa alla chefsjobb i Borås
2025-09-23
Tjänsten är en tillsvidareanställning och arbetstiderna är förlagda till 2-skift.
Som skiftledare inom DSS är din huvudsakliga uppgift att leda och koordinera ett team på ditt skift. Du ansvarar för att säkerställa att teamet arbetar mot gemensamma mål och att medlemmarna presterar effektivt och arbetar i en positiv, säker och samarbetsinriktad miljö. Du ansvarar för kvalitetssäkring av produkter.
Exempel på arbetsuppgifter:
Ansvara för den dagliga driften under skiftet
Leda och inspirera teammedlemmar för att uppnå teamets mål och vision
Stödja och utveckla medarbetarna genom coaching, feedback och motivation
Ansvara för att fördela arbetsuppgifter inom teamet baserat på medlemmarnas kompetens och arbetsbelastning
Fördela arbetsuppgifter till teamet baserat på behov och prioriteringar
Säkerställa att produktionsmål och kvalitetskrav uppfylls
Övervaka drift och se till att maskiner och utrustning fungerar som de ska, rapportera och följa upp eventuella fel
Identifiera och hantera problem som kan uppstå inom teamet eller arbetsprocesserna
Säkerställa att alla säkerhetsföreskrifter och riktlinjer efterlevs under skiftet
Rapportera eventuella arbetsmiljöproblem eller olyckor
Kompetenser för aktuell befattning
Ledarskapserfarenhet och förmåga att hantera och motivera team
God kommunikationsförmåga
Problemlösning
Konflikthantering
Svenska i tal och skrift
Grundläggande kunskaper om säkerhetsrutiner
Teknisk förståelse
Handextrudering/svetsning
Tillverkning av, böjar, brunnar, tankar, teknikbrunnar, vallade brunnar
Elsvetsning
Ritningsläsning, Autodesk Design Review
Har du frågor kring tjänsten kontakta rekryterande chef Adam Ciesz på telefon 033-172512
