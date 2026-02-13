Anbudsstrateg sökes till offentlig försäljning på Martin & Servera
2026-02-13
Anbudsstrateg sökes till Martin & Servera antingen i Halmstad, Norrköping eller Umeå - vikariat
Var med och gör varje dag lite godare!
Är du en erfaren anbudsstrateg som vill vara med och fortsätta stärka vårt arbete inom vår försäljningsorganisation som jobbar med våra offentliga kunder?
Vi söker dig som drivs av att jobba med detaljer och analysera information där ditt arbete bidrar till långsiktiga och lönsamma affärer.
Vi på Martin & Servera levererar mat, dryck och tjänster till restauranger och storkök, över hela Sverige. Som marknadsledare driver vi utvecklingen och jobbar hårt för att göra varje dag lite godare. I rollen som anbudsstrateg är du en viktig resurs för att utveckla vår offentliga affär.
Du kommer ingå i ett team där alla delar på ansvaret för vår affär inom funktionen Försäljning Offentlig i Halmstad. Vi är väldigt målinriktade och måna om att ligga steget före, vi är mottagliga för omvärldens nya krav på oss - det är så vi utvecklar vår affär och behåller positionen som marknadsledare. Vi drivs alla av att göra långsiktiga hållbara affärer. Som team visar vi mod och engagerar oss för att vara en positiv kraft i samhället och i arbetsteamet där vi utmanar varandra till att varje dag bli lite bättre och att ha kul på jobbet.
Ett hållbarhetsarbete i framkant.
Hållbart företagande är en integrerad del i hur vi inom Martin & Servera utvecklar affärer. Vi är övertygade om att företag kan förändra samhället till det bättre. Vår hållbarhetsstrategi bygger på att maximera affärs- och samhällsnytta och samtidigt minimera negativ påverkan på människa, djur och natur. Du blir en viktig del av det arbete som vi tillsammans gör varje dag för en mer hållbar framtid.
Stabilt och långsiktigt.
Vi har en stark och långsiktig ägare i form av familjeägda Axel Johnson, vilket skapar både trygghet och stora utvecklingsmöjligheter inom koncernen.
Vi erbjuder dig.
Hos oss får du ett spännande jobb med goda förmåner som till exempel ett generöst friskvårdsbidrag, sjukvårdande bidrag och lunchsubvention. Vi utmanar oss själva och värdesätter prestationer på samma sätt som vi värnar om en bra balans mellan jobb och privatliv. Vi erbjuder möjlighet till distansarbete två dagar i veckan. För oss är det viktigt med en trygg och säker arbetsmiljö, därför utför vi slumpmässiga drog- och alkoholtester på våra arbetsplatser.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter.
I din roll som anbudsstrateg ansvarar du för våra offerter till våra offentliga kunder som finns inom kommun, region och stat. Det innebär att du kommer:
• Analysera offerter, både före inlämnandet och efter anbudssvaret
• Löpande analysera komplex information för att ta affärsmässiga beslut
• Ta fram dokumentation och material som behövs för att sammanställa ett anbud som ska lämnas in
Du kommer rapportera till Affärschef Offentlig Försäljning i Halmstad. Våra kunder finns inom kommun, region och stat, och omsätter ca 4,6 miljarder kronor årligen. Du har kollegor på tre platser i Sverige där samarbete är viktigt för att möta framtidens krav. Försäljning Offentligs organisationsstruktur gör att du har stor möjlighet att påverka arbetssättet. En del av samarbetet sker i projektform. I den här rollen är du en del av teamet i Halmstad men då vi också har anbudsstrateger på flera orter ser vi att du antingen kan utgå från Norrköping eller Umeå.
Viktigt för att jobbet ska passa dig.
För att klara arbetsuppgifterna är du van vid att arbeta självständigt och du är intresserad av att skapa lönsamma affärer och du är noggrann, ansvarsfull och har sinne för detaljer. Ett metodiskt arbetssätt och goda analytiska egenskaper är en förutsättning för att lyckas som anbudsstrateg. Samtidigt ska du vara flexibel och tycka om problemlösning. Majoriteten av din tid kommer du att jobba i våra olika affärssystem, excel och BI-verktyg. Om du känner igen dig med ovan och vill bli en del av ett härligt team tror vi att det här är rätt roll för dig.
För att lyckas i rollen tror vi dessutom att du har:
• Lämplig teoretisk utbildning, lägst gymnasieutbildning gärna med inriktning ekonomi eller livsmedel. Meriterande är relevant eftergymnasial utbildning
• Vana av att analysera information
• Goda kunskaper och stort intresse i Excel
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• Kunskap om förfrågningsunderlag är meriterande
• Erfarenhet av upphandlings- eller anbudsarbete är meriterande
Hur går rekryteringen till?
Vi jobbar aktivt för mångfald och ser olikheter mellan människor som en styrka. Med målet att spegla alla våra kunder och samhället vi verkar i, söker vi människor i alla åldrar och med olika bakgrunder. I våra rekryteringar använder vi oss av personlighetstest. Det är för att kunna jämföra kandidater på ett så objektivt och rättvist sätt som möjligt. Vi gör också bakgrundskontroller. Läs mer om rekryteringsprocessen på vår hemsida.
Sista ansökningsdag är 2026-02-28
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Vikariat i ca 1 år
Sysselsättningsgrad: Heltid, 100%
Adress: Fraktgatan 2, Halmstad
Kontakt: Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Joel Cederberg, Affärschef Offentlig, joel.cederberg@martinservera.se
eller på 072-5025906. Vi tar ej emot ansökningar via brev/mejl.
Facklig företrädare: Niclas Ellberg, 040-28 78 56.
Martin & Servera är Sveriges ledande restauranggrossist och levererar dagligen drycker, färskvaror, livsmedel, utrustning, tjänster och kunskap till restauranger och storkök. Martin & Servera-gruppen består av moderbolaget Martin & Servera samt dotterbolagen Martin & Servera Restauranghandel med restaurangbutiker, Martin & Servera Logistik, Galatea och Sorundahallarna.
Tillsammans gör vi på Martin & Servera-gruppen skillnad för alla som älskar mat och dryck. Med omtanke om varandra, våra kunder och vår planet gör vi varje dag lite godare. Som medarbetare hos oss är du en viktig del av vår framgång. Här tas dina erfarenheter, idéer och kunskaper tillvara och vi växer och utvecklas tillsammans. Välkommen till oss! Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Detta är ett heltidsjobb.
Martin & Servera AB (org.nr 556233-2451), http://www.martinservera.se/
9742727