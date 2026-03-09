Anbudsspecialist sökes till Martin & Servera i Stockholm
Martin & Servera AB / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
2026-03-09
Var med och gör varje dag lite godare! Är du en erfaren anbudsspecialist som vill vara med och fortsätta stärka vårt arbete inom vår försäljningsorganisation som jobbar med våra kedjekonstellationer och samtidigt utvecklar restaurangbranschen tillsammans med oss?
Vi på Martin & Servera levererar mat, dryck och tjänster till restauranger och storkök, över hela Sverige. Som marknadsledare driver vi utvecklingen och jobbar hårt för att göra varje dag lite godare. I rollen som anbudsspecialist är du en viktig resurs för att utveckla affärerna kring sortiment och priser. Du har tät, ofta daglig kontakt med dina kunder och deltar regelbundet tillsammans med Key Account Manager i olika kundmöten och affärsförhandlingar.
Du blir en del av vår avdelning Försäljning Kedja där vi arbetar med företagets privata kunder och kedjekonstellationer. Vi har en stark intern gemenskap där vi jobbar tillsammans, stöttar varandra och har roligt ihop.
Ett hållbarhetsarbete i framkant.
Hållbart företagande är en integrerad del i hur vi inom Martin & Servera utvecklar affärer. Vi är övertygade om att företag kan förändra samhället till det bättre. Vår hållbarhetsstrategi bygger på att maximera affärs- och samhällsnytta och samtidigt minimera negativ påverkan på människa, djur och natur. Du blir en viktig del av det arbete som vi tillsammans gör varje dag för en mer hållbar framtid.
Stabilt och långsiktigt.
Vi har en stark och långsiktig ägare i form av familjeägda Axel Johnson, vilket skapar både trygghet och stora utvecklingsmöjligheter inom koncernen.
Vi erbjuder dig.
Hos oss får du ett spännande jobb med goda förmåner som till exempel ett generöst friskvårdsbidrag, sjukvårdande bidrag och lunchsubvention. Vi utmanar oss själva och värdesätter prestationer på samma sätt som vi värnar om en bra balans mellan jobb och privatliv. Vi erbjuder möjlighet till distansarbete två dagar i veckan. För oss är det viktigt med en trygg och säker arbetsmiljö, därför utför vi slumpmässiga drog- och alkoholtester på våra arbetsplatser.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter.
Du kommer ansvara kring att samarbetet fungerar med några av företagets absolut största och viktigaste kunder samt utvecklas på ett långsiktigt och affärsmässigt sätt. Du kommer arbeta i nära samarbete med kollegorna inom anbud och försäljning samt övriga kollegor på Martin & Servera. Arbetet är varierande och du har en viktig koordinerande roll för att våra kunder ska uppleva oss som en professionell samarbetspartner.
• Upphandlingar på artikelnivå
• Ansvara för vård av prislistor och kontinuerliga prisjusteringar
• Strategisk utveckling av kundavtal
• Hantera förändringar i avtal och produktönskemål från kunder
• Dagligen uppdatera och säkerställa korrekt innehåll och kvalitet i befintliga avtal
• Ta fram statistik och löpande göra uppdateringar gällande pris, artiklar och kundinformation
• Göra lönsamhetsanalyser
• Koordinera och hjälpa våra kunder i olika ärenden
• Du har kontakt med leverantörer och där du jobbar nära vår inköpsorganisation kring vårt sortiment och priser.
Viktigt för att jobbet ska passa dig.
Du arbetar strukturerat och organiserat. Du är analytisk och har ett starkt sinne för affärer och lönsamhet. Du har förmågan att analysera och utvärdera komplex datadriven information för affärsmässiga beslut. Du arbetar noggrant, metodiskt och målinriktat, med en förmåga att prioritera och arbeta självständigt. Du samarbetar med kollegor runt omkring i organisationen för att skapa win-win-situationer för kunden och Martin & Servera. Att du kan växla snabbt mellan arbetsuppgifter är viktigt, då arbetet stundtals har ett högt tempo. Det är därför viktigt att du trivs med att arbeta tillsammans med andra och att du bidrar med positiv energi. Du är en hjälpsam person som håller vad du lovar och brinner för att ge en utmärkt service till dina kunder. Vårt företag befinner sig på en resa för ökad digitalisering och därför är det viktigt att du har en stark framåtanda.
För att lyckas i rollen tror vi dessutom att du har:
• En inre drivkraft för att skapa lönsamma affärer, ett sinne för detaljer, noggrannhet och uthållighet som också gör att du kommer att trivas i rollen som anbudsspecialist
• Relevant utbildning, du har lägst gymnasiekompetens.
• Förmågan att läsa och förstå avtalstext och kunna formulera dig korrekt och effektivt på svenska i tal och skrift
• God IT-vana, framförallt Excel och affärssystem
• Att du trivs med att arbeta både enskilt och i grupp
• Stort intresse för mat och måltidsbranschen
Hur går rekryteringen till?
Vi jobbar aktivt för mångfald och ser olikheter mellan människor som en styrka. Med målet att spegla alla våra kunder och samhället vi verkar i, söker vi människor i alla åldrar och med olika bakgrunder. I våra rekryteringar använder vi oss av personlighetstest. Det är för att kunna jämföra kandidater på ett så objektivt och rättvist sätt som möjligt. Vi gör också bakgrundskontroller. Läs mer om rekryteringsprocessen på vår hemsida.
Sista ansökningsdag är 2026-03-30
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidaretjänst
Sysselsättningsgrad: Heltid, 100%
Adress: Lindhagensgatan 133, Stockholm
Kontakt: Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Beatrice Sjöblom, Försäljningsledare Anbud, beatrice.sjoblom@martinservera.se
. Vid frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta HR-partner Clara Holmstedt på clara.holmstedt@martinservera.se
. Vi tar ej emot ansökningar via brev/mejl.
Facklig företrädare: Anna-Lena Holsteryd 08-722 26 30.
Martin & Servera är Sveriges ledande restauranggrossist och levererar dagligen drycker, färskvaror, livsmedel, utrustning, tjänster och kunskap till restauranger och storkök. Martin & Servera-gruppen består av moderbolaget Martin & Servera samt dotterbolagen Martin & Servera Restauranghandel med restaurangbutiker, Martin & Servera Logistik, Galatea och Sorundahallarna.
Tillsammans gör vi på Martin & Servera-gruppen skillnad för alla som älskar mat och dryck. Med omtanke om varandra, våra kunder och vår planet gör vi varje dag lite godare. Som medarbetare hos oss är du en viktig del av vår framgång. Här tas dina erfarenheter, idéer och kunskaper tillvara och vi växer och utvecklas tillsammans. Välkommen till oss! Ersättning
