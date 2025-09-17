Analytisk och serviceinriktad placeringsrådgivare - Institution
Po Söderberg & Partner AB / Bankjobb / Stockholm Visa alla bankjobb i Stockholm
2025-09-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Po Söderberg & Partner AB i Stockholm
, Solna
, Täby
, Vallentuna
, Västerås
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet av placeringsrådgivning eller kapitalförvaltning? Söker du eget kundansvar, personlig utveckling samt en bred tjänst med stora möjligheter till inflytande?
Söderberg & Partners institutionella rådgivningsteam söker nu en driven rådgivare för kvalificerad placeringsrådgivning till institutionella kunder. I rollen arbetar du brett med en stor variation av frågeställningar inom områden såsom exempelvis placeringspolicy, förvaltningsstrategi och portföljkonstruktion. Du ansvarar även för den löpande förvaltningen av dina kunders portföljer. Verksamheten växer kraftigt och du kommer att ha stor möjlighet att påverka verksamheten och din roll framåt. Du har självständigt kundansvar och du kommer även bygga upp och förädla din egen kundstock.
Tjänsten är placerad på vårt huvudkontor på Malmskillnadsgatan 32 i Stockholm, men då vi har kunder över hela landet så ingår resor i tjänsten.
Söderberg & Partners institutionella verksamhet är en del av Söderberg & Partners Wealth Management AB, vilket är Söderberg & Partners-koncernens värdepappersbolag. Affärsområdet bistår med kvalificerad rådgivning inom ett flertal områden i syfte att optimera våra kunders finansiella situation. Teamet består av 30 personer och har för närvarande ca 200 kunder och 250 mdr kronor under förvaltning/rådgivning.Publiceringsdatum2025-09-17Kvalifikationer
- Relevant utbildning och gärna Swedsec-licens
- Minst 10 års praktisk erfarenhet från liknande roll
- Har erfarenhet och god kunskap kring kapitalförvaltning samt olika slags finansiella instrument
- Är förtroendeingivande, serviceinriktad och har lätt för att skapa långsiktiga relationer
- Är ansvarstagande, driven, nyfiken och strävar efter att överträffa förväntningar
- Vara van vid att uttrycka sig pedagogiskt väl i tal och skrift
Du behöver inte ha arbetat direkt med rådgivning tidigare men du behöver ha en bred kunskap inom kapitalförvaltning.
Ambitionen är att ha rekryteringen på plats så snart som möjligt vilket innebär att intervjuer kommer att hållas med start inom kort. Varmt välkommen med din ansökan!
Placering: Malmskillnadsgatan 32, StockholmTillträde
Snarast, efter överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
Kontaktperson: Filip Holmström, Head of Investment & Debt Advisory - Institutional Advisory, 0761- 49 50 25
Söderberg & Partners grundades 2004 av nio entreprenöriella analytiker och är idag en av Sveriges ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter.
Vi bedriver verksamhet inom bland annat tjänstepensionsrådgivning, försäkringsrådgivning och försäkringsförmedling, samt kapitalrådgivning och kapitalförvaltning. Vi utvecklar och erbjuder även digitala verktyg för bland annat finansiell rådgivning och för löne-, och förmånshantering. Vi har valt, som första företag i svenskt näringsliv, att klimatkompensera våra medarbetare, både i arbetet och på fritiden.
Vi har en stark företagskultur där medarbetarna har höga ambitioner och ett stort engagemang. Organisationen är kreativ och dynamisk med korta beslutsvägar och stort utrymme för egna idéer vilket skapar en inspirerande miljö där du har möjlighet att utvecklas snabbt.
Vi premierar medarbetare som sporras av stort eget ansvar och som har drivkraft att kontinuerligt utvecklas och föra sina arbetsuppgifter framåt. Vi är måna om att hjälpa varandra, men även att ha mod att testa nya vägar.
Mångfald och likabehandling är viktigt för oss, både när det gäller våra medarbetare och de som söker jobb hos oss. Vi uppmuntrar olikheter och är övertygade om att medarbetare med olika erfarenheter, kompetenser och referensramar hjälper oss att växa och utvecklas.
Vår resa har bara börjat och vi söker ständigt efter begåvade och kompetenta medarbetare med en stark vilja att nå framgång. Vill du vara med och bygga vår framtid? Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Po Söderberg & Partner AB
(org.nr 556659-9964), https://www.soderbergpartners.se/ Arbetsplats
Söderberg & Partners Jobbnummer
9514318