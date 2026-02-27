Analytisk kemist till läkemedelsföretag i Stockholm
Academic Resource söker en Analytisk Kemist till vår kund, ett läkemedelsföretag i Stockholm för framtida uppdrag.
Tjänsten är på heltid och dagtid.
Start enligt överenskommelse.
Arbetsuppgifter/Ansvarsområden:
• Självständigt planera analysarbetet
• Utföra analyser på råvaror/kemikalier.
• Jobba med identitetsanalyser och renhetsanalyser enligt metoder beskrivna i farmakopé.
• Säkerställa att våra instrument är i compliance genom att utföra service, periodisk översyn, loggboksgranskning mm.
• Utfärda instruktioner, metoder och QCC
• Utreda avvikelser, genomföra CAPA och delta i projekt
• Avslutad högskole-/universitetsutbildning inom t.ex kemi, bioteknik eller kemiteknik
• Minst 1 års erfarenhet av laborativt arbete inom läkemedelsindustrin.
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet av att utföra våtkemiska analyser
• Erfarenhet av GC, NIR, FTIR mm.
Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så ansök så snart som möjligt. Klicka nedan på sök tjänsten och fyll i dina kontaktuppgifter, ange referensnamn: SAK0226
Vid frågor:rekrytering.lifescience@academicresource.se
Observera att vi tar ej tar emot ansökningar via mail/e-post.
