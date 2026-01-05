Analytisk Financial Analyst till uppdrag inom tillverkning och supply chain
Vi söker nu en Financial Analyst till ett spännande konsultuppdrag inom läkemedelsindustrin i Uppsala. Uppdraget passar dig som trivs i en analytisk roll nära verksamheten och vill arbeta med tillverkning, supply chain och finansiell uppföljning i en komplex miljö.
Som Financial Analyst bidrar du till analyser och rapportering kopplat till produktion, kostnader och volymer. Du arbetar nära verksamheten och stöttar både månadsbokslut och förbättringsinitiativ. Rollen erbjuder stor variation och möjlighet att påverka arbetssätt och processer
ArbetsuppgifterAnalys av funktionella kostnader och tillverkningsavvikelserRapportering och uppföljning inom supply chain financeStöd vid kapitalisering av tillgångarVolymprognoser och analys av produktionsutfallStöd i månadsbokslutsprocessenAd hoc-analyser och projektstödIdentifiera och driva operativa förbättringsinitiativ
KvalifikationerKandidatexamen inom ekonomi, redovisning, industriell ekonomi, finans eller teknik2-5 års relevant erfarenhet inom ekonomi eller finansErfarenhet av supply chain, tillverkning eller cost accounting är meriterandeErfarenhet av SAP eller annat ERP-system är starkt meriterandeMycket goda kunskaper i Microsoft ExcelGod vana av Power BI eller motsvarande analysverktyg
Personliga egenskaperStark analytisk förmåga och hög noggrannhetGod kommunikativ och social förmågaSjälvständig och strukturerad med god prioriteringsförmågaAnsvarstagande och lösningsorienteradTrivs i en föränderlig miljö med högt tempo
Uppdraget är på heltid, på plats i Uppsala, med start i januari 2026 och en beräknad längd på 12 månader
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
