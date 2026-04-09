Analytiker volym och flöden till kund i Stockholm
2026-04-09
Energibolag söker analytiker inom volym och flöden till konsultuppdrag i Stockholm.
I Stockholm söker vi nu en konsult inom volym och flöden för ett längre uppdrag hos en etablerad aktör inom energi och logistikintensiv verksamhet. Du får en central roll i uppföljningen av levererade, uppmätta och sålda volymer, med ansvar för att analysera, förklara och utreda volymdifferenser i verksamheten. Här arbetar du verksamhetsnära i flera system och informationsflöden, med fokus på datakvalitet, avstämning och korrekt uppföljning. Uppdraget passar dig som trivs med ansvar, komplexitet och självständigt arbete i en dynamisk miljö.Välkommen in med din ansökan redan idag!
Ditt anställningserbjudande
Detta är ett konsultuppdrag för dig som vill ta ett tydligt ansvar i en verksamhetskritisk funktion. Du kliver in i en roll där din noggrannhet, struktur och analytiska förmåga blir avgörande för att säkerställa korrekt uppföljning av volymer och flöden.
Du får arbeta i en komplex miljö med många kontaktytor, flera systemgränssnitt och varierande informationskällor. Rollen erbjuder ett självständigt ansvar, samtidigt som du arbetar nära erfarna kollegor i en specialistfunktion med hög kompetens. Det här är ett uppdrag för dig som uppskattar att arbeta metodiskt, fatta egna beslut och driva frågor hela vägen till lösning.Publiceringsdatum2026-04-09Arbetsuppgifter
I rollen som analytiker inom volym och flöden kommer du att:
• Stämma av levererade, uppmätta och sålda volymer
• Identifiera, analysera och utreda volymdifferenser
• Förklara, kategorisera och följa upp avvikelser
• Hantera korrigeringar samt säkerställa att rätt funktion genomför åtgärder
• Arbeta i systemet Lagerkontroll och andra närliggande system
• Samverka med interna och externa parter, exempelvis transport, support och redovisning
• Delta i arbete med periodvis högre belastning, exempelvis vid bokslut
Värt att veta
Konsultuppdraget är på heltid med start 4 maj och planerat slutdatum 31 december 2026. Arbetstiden är vardagar cirka kl 8 till 17. Placering är i Stockholm med möjlighet till visst hybridarbete enligt överenskommelse. Bakgrundskontroll samt alkohol och drogtest genomförs inom ramen för uppdraget.
Våra förväntningar
Vi söker dig med en högskoleutbildning inom ekonomi eller motsvarande erfarenhet. Du har mycket goda kunskaper i Excel och är van att arbeta i flera system parallellt, vilket gör att du snabbt kan sätta dig in i komplexa informationsflöden.
Du är trygg i att arbeta självständigt, fatta egna beslut och hantera flera parallella uppgifter samtidigt. Erfarenhet av redovisning eller arbete i affärssystem, exempelvis M3, är meriterande.
För att lyckas i rollen behöver du vara noggrann, strukturerad och ha en stark administrativ förmåga. Du har lätt för att samarbeta och kommunicera med olika funktioner, samtidigt som du tar initiativ och driver ditt arbete framåt.
Intresserad?
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att bli anställd av oss på TNG och arbeta som konsult på plats hos uppdragsgivaren. TNG hjälper kandidater och konsulter att ta nästa steg i karriären, oavsett om de söker en ny tjänst eller vill kliva in i ett konsultuppdrag. Med en rättvis och datadriven metod, baserad på fakta och vetenskap, matchar vi dig med arbetsgivare som ser bortom ålder, titel och magkänsla och istället fokuserar på potential, rätt erfarenhet och nya perspektiv. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil och utan personligt brev. Notera att vi inte kan ta emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi anonymisera dina personuppgifter och troligtvis be dig att genomföra vetenskapliga rekryteringstester och / eller en intervju med vår AI-avatar Tengai, innan vi gör en första bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-09 Arbetsgivare Tng Group AB
(org.nr 556648-2781), https://www.tng.se/
Kungsgatan 44 (visa karta
)
111 35 STOCKHOLM Arbetsplats
TNG Kontakt
Rekryteringskonsult och konsultansvarig
Cecilia Lennér cilla.lenner@tng.se 0736790621 Jobbnummer
9845926