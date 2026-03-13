Analytiker/ utredare inom till Analys och Statistik i Stockholm
2026-03-13
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Är du intresserad av att kombinera databearbetning med samhällsanalys i gränslandet mellan praktik och forskning? Vill du att den kunskap du tar fram ska användas av beslutsfattare, experter och i samhällsdebatten?
Utreda, analysera, förmedla
Avdelningen för Ledningsstöd och analys har en central roll i att utveckla Försäkringskassan som kunskapsmyndighet. Inom analysverksamheten hanterar vi stora mängder data om socialförsäkringen och dess administration. Våra mål är att sprida kunskap i samhällsdebatten och bidra till ökad användning av kunskapsbaserade beslutsunderlag både inom och utanför Försäkringskassan. Viktiga mottagare är myndighetens ledning, regeringen och expertsamhället.
Inom analysverksamheten söker vi en analytiker/utredare med placering på verksamhetsområde Myndighetsövergripande analys och Barn och familj. Som analytiker arbetar du i en grupp med cirka ett dussin kollegor. Medarbetare och närmaste chef arbetar tillsammans för att kontinuerligt utveckla analyser och arbetssätt.
Du arbetar med varierande uppdrag där du växlar mellan rollen som projektledare och projektmedarbetare. Tillsammans med kunniga kollegor utreder och analyserar du frågor som rör försäkringen och dess förvaltning. Du sammanställer resultat och slutsatser från analyserna och lämnar rekommendationer till både externa och interna beslutsfattare.
Arbetet kräver god kännedom om både kvalitativa och kvantitativa metoder. Du har erfarenhet av att tolka registerdata och statistik, planera studier (t.ex. samla in data genom enkäter eller intervjuer) samt genomföra fördjupade analyser. Din analytiska förmåga är viktig, liksom din förmåga att strukturera och genomföra utredningsarbete med hög kvalitet.
Du har god vana av att skriva rapporter och att kommunicera resultat både skriftligt och muntligt. Du är pedagogisk och kan anpassa din kommunikation till olika målgrupper. Du är konstruktiv och kan både ge och ta feedback. Du är prestigelös och tar ansvar för hela uppdraget. För att trivas i rollen behöver du också tycka om att samarbeta med kollegor i andra delar av verksamheten. Vi fäster därför stor vikt vid din samarbetsförmåga.
Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• har några års erfarenhet av kvalificerat analysarbete
• har erfarenhet av både kvantitativa och kvalitativa metoder
• har vana av att skriva rapporter och kommunicera dina resultat både skriftligt och muntligt
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
• har ett systematiskt och strukturerat arbetssätt
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• är trygg och förtroendeingivande
• har förmåga att skapa ett användbart nätverk
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål.
Det är meriterande om du
• har kompetens inom ex. statistik, nationalekonomi, sociologi, statsvetenskap eller folkhälsovetenskap från högskolan
• har kunskaper inom socialförsäkringen eller närliggande områden
• har projektledarerfarenhet
• har erfarenhet av arbete i en större organisation, myndighet eller offentlig verksamhet
• har erfarenhet av att arbeta med frågor kring sekretess, dataskydd och personuppgiftsbehandling.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
1 tjänst, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering och en anställning hos oss kan även innebära placering i säkerhetsklass. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort: Stockholm.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Marit Gisselmann, 010-116 94 28 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Carin-Maria Dahlberg, carin-maria.dahlberg@forsakringskassan.se
010- 113 10 47 (för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Carolina Mancho, 010-116 28 80, Saco-S: Rocio Winnersjö , 010-112 70 24, Seko: Johanna Grundström, 010-115 30 44.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 3 april2026. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
Detta är ett heltidsjobb.
