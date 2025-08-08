Analytiker med inriktning supply chain management och totalförsvarslogistik
Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-08-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI i Stockholm
, Huddinge
, Botkyrka
, Södertälje
, Nynäshamn
eller i hela Sverige
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas främsta institut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. FOI är en myndighet under Försvarsdepartementet och vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Verksamheten bedrivs på uppdrag av i första hand Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På FOI är vi cirka 1400 anställda, varav drygt 1000 arbetar direkt med forskning och utveckling. Våra kompetenser spänner över hela fältet från naturvetenskap och teknik till samhälls- och statsvetenskap.
Har du praktisk eller teoretisk erfarenhet inom supply chain management eller analysarbete med nära koppling till logistik? Vill du arbeta med intressanta och utvecklande arbetsuppgifter som bidrar till samhällets robusthet under kris och krig? Då kan FOI vara din nya arbetsplats! Vi erbjuder ett arbetsliv i balans, en utvecklande arbetsmiljö och ett samhällsviktigt arbete!
Om tjänsten
Vi söker analytiker med inriktning supply chain management och totalförsvarslogistik där huvudsakligt fokus ligger inom områdena strategisk materielförsörjning och logistikflöden. Som analytiker strukturerar och analyserar du frågeställningar som är kopplade till både det civila och det militära försvarets resurser, processer och resultat i syfte att utarbeta beslutsunderlag som förbättrar dessa verksamheter. Arbetet utförs tillsammans med kollegor och i förekommande fall med uppdragsgivare med hjälp av i huvudsak logistiska teorier och metoder. Vi arbetar inom en stor bredd av områden, till exempel transporter, energiförsörjning, sjukvårdskedjor, och hur dessa utvecklas och förändras över tid, där uppdragsgivare vanligtvis är Försvarsmakten, Trafikverket, MSB, men även andra aktörer inom totalförsvaret.
Vårt arbete styrs av uppdragsgivarnas behov och arbetet sker vanligtvis i projektform med arbetsgrupper vid FOI eller hos uppdragsgivarna. Uppgifterna innebär inte sällan att snabbt kunna ta fram ett underlag i en fråga för uppdragsgivaren, men också att delta i det långsiktiga arbetet med uppbyggnaden av forskningsmiljön runt totalförsvarslogistiken, där det finns utrymme till fördjupning inom dina egna intresseområden. I perioder kan du komma att vara utplacerad i våra operationsanalytiska grupper hos Försvarsmakten, på hel- eller deltid.
Som analytiker kan du komma att arbeta i flera projekt parallellt och kan ha rollen som projektledare i vissa av dem och som projektdeltagare i andra. I arbetsuppgifterna ingår också att presentera studieresultat i rapportform och inför åhörare, vilket ställer höga krav på goda språkkunskaper i svenska och engelska.
Om enheten
Du kommer att ingå i någon av enheterna Försvarsekonomi eller Ekonomisk säkerhet som båda arbetar med forskningsområdet försvarsekonomi. Inom försvarsekonomi bedriver FOI forskning till stöd för utredning och beslutsfattande inom till exempel totalförsvarslogistik, strategisk personalförsörjning och ekonomisk säkerhet. Läs gärna mer om vad vi gör: Försvarsanalys .
Har du den kompetensprofil vi behöver?Publiceringsdatum2025-08-08Kvalifikationer
Vi söker dig med
akademisk examen motsvarande minst master- eller magisterexamen med inriktning mot supply chain management, logistik eller annan bredare relevant inriktning, t.ex. industriell ekonomi, företags- eller nationalekonomi
god förmåga till framställning i tal och skrift på svenska och engelska.
För denna roll är det viktigt att du har en god förmåga att samarbeta med såväl kollegor som uppdragsgivare. Du har en god problemlösande analysförmåga som gör att du snabbt kan bryta ner problem i sina beståndsdelar, analysera och dra slutsatser, för att bidra till att lösa komplicerade problem. Vidare är det viktigt att du har förmåga att vara initiativtagande, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat, att du är flexibel och ser möjligheter i förändring samt har lätt att anpassa dig till förändrade omständigheter. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Meriterande
Det är meriterande om du har
erfarenhet av forskning eller analysarbete inom för tjänsten relevanta områden, i synnerhet: privat-offentlig samverkan
sjö- eller flygtransporter
transport- och logistikinfrastruktur, t.ex. hamnar, flygplatser och järnväg
drivmedels- eller energiförsörjning
erfarenhet av arbete inom statlig myndighet
erfarenhet av arbete inom försvars- och säkerhetssektorn
erfarenhet av ett tvärvetenskapligt arbetssätt med integrering av metod- och sakkunskap
erfarenhet av att leda och driva arbeten i projektform
Vad erbjuder vi dig?
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 31 augusti!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Maria Ädel eller Ulf Jonsson . Fackliga företrädare är Monia Lougui (Saco-S) och Lisa Bergsten (OFR/S - ST). Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Erbjudanden från rekryteringsföretag undanbedes. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Totalförsvarets Forskningsinstitut, Foi
(org.nr 202100-5182), http://www.foi.se Arbetsplats
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut Jobbnummer
9450141