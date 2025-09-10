Analytiker med inriktning på praktisk, öppen underrättelseproduktion
Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI / Maskiningenjörsjobb / Stockholm Visa alla maskiningenjörsjobb i Stockholm
2025-09-10
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas främsta institut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. FOI är en myndighet under Försvarsdepartementet och vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Verksamheten bedrivs på uppdrag av i första hand Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På FOI är vi cirka 1400 anställda, varav drygt 1000 arbetar direkt med forskning och utveckling. Våra kompetenser spänner över hela fältet från naturvetenskap och teknik till samhälls- och statsvetenskap.
Lockas du av att bidra till totalförsvarets utveckling med ett särskilt fokus på att engagera allmänheten i att producera underrättelser till stöd för Ukraina ? Då kan FOI vara din nya arbetsplats! Vi erbjuder ett arbetsliv i balans, en utvecklande arbetsmiljö och ett samhällsviktigt arbete!
Om tjänsten
Som analytiker på enheten för informationsmiljö och påverkan arbetar du med verksamhet för uppdragsgivare inom totalförsvaret. FOI fick 2024 ett regeringsuppdrag att stödja Ukraina genom att utveckla metoder för framtidsbedömningar. I januari 2025 lanserades som en del av detta uppdrag den digitala plattformen Glimt, där allmänheten kan göra framtidsbedömningar rörande kriget i Ukraina. Arbetet med plattformen drivs vid avdelningen Försvarsanalys. Metodiken som Glimt bygger på - crowd forecasting - har användningar inom en rad olika områden och tjänsten kommer innebära utveckling av metodik och plattform samt att som en del av det pågående stöduppdraget driva det dagliga arbetet med plattformen.
Den vi söker har erfarenhet av att driva och utveckla digitala plattformar, men också ett intresse för frågeställningar som rör säkerhet, internationella relationer och underrättelsearbete. Arbetet kommer initialt att ske inom Glimt-projektet, men du kommer också att engageras i andra projekt vid FOI. Ibland kan arbetet innebära att hålla föreläsningar eller genomföra seminarier eller workshoppar med uppdragsgivare. Resor och övningsverksamhet med obekväm arbetstid kan förekomma.
Om enheten
Tjänsten innebär ett arbete som analytiker på enheten för informationsmiljö och påverkan vid avdelningen för Försvarsanalys . På enheten arbetar vi bland annat med frågor som rör underrättelsemetodik, psykologiskt försvar, antidemokratiska rörelser och strategisk kommunikation.
Har du den kompetensprofil vi behöver?
Vi söker dig som har:
Minst två års arbetslivserfarenhet av att driva och/eller utveckla digitala plattformar, antingen med fokus på mjukvara eller innehåll
En akademisk examen, gärna kommunikation eller, datavetenskap
Du kan uttrycka dig väl på såväl svenska som engelska
Förutom att passa in i ovan angivna beskrivning samarbetar du bra med såväl kollegor som uppdragsgivare och andra intressenter. Du har mycket god problemlösande analysförmåga som gör att du kan hantera och analysera komplexa problem. Du har god förmåga till självständigt arbete. Du har dessutom god personlig mognad och anpassar ditt förhållningssätt till situationen. Förmågan att omsätta analysresultat till praktiska resultat är också viktig. Du kan identifiera och förmedla relevant information rörande komplexa frågeställningar på ett pedagogiskt sätt och till olika målgrupper. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper.
Det är meriterande om du har:
Goda kunskaper om händelseutvecklingen i Ukraina och även den säkerhetspolitiska utvecklingen i världen i stort
God förståelse av matematik och statistik, i synnerhet sannolikhetslära
Erfarenhet av dataanalys
Drivit projekt på egen hand
Arbetat i projektform
Kunskaper i ukrainska
Goda kunskaper om maskininlärning
Vad erbjuder vi dig?
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 1 okt!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Sara Brunnberg. Fackliga företrädare är Monia Lougui (Saco-S) och Lisa Bergsten (OFR/S - ST). Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
