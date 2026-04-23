Analytiker med inriktning mot försörjningsberedskap för civilt försvar
Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI
2026-04-23
Har du ett starkt intresse för försörjningsberedskap och totalförsvar, och erfarenhet av forskning eller analysarbete? Vill du arbeta med komplexa frågor som bidrar till samhällets funktion och utveckling inom civilt försvar inklusive stöd till det militära försvaret? Då kan FOI vara din nya arbetsplats!Publiceringsdatum2026-04-23Om tjänsten
Vi vill fördjupa vår kompetens inom försörjningsberedskap av totalförsvarsviktiga varor och tjänster. Därför söker vi analytiker med kunskap om och erfarenhet av området med inriktning på något av perspektiven civil-militär samverkan, privat-offentlig samverkan och samverkan inom EU eller Nato, liksom inom sektorerna transport, energi, livsmedel, och handel.
Som analytiker strukturerar och analyserar du frågeställningar, processer och resultat i syfte att utarbeta beslutsunderlag som förbättrar både civilt och militärt försvar. Arbetet utförs tillsammans med kollegor, vanligen i projektform och med hjälp av samhällsvetenskapliga teorier och metoder, men också i mångvetenskapliga projektgrupper. Vårt arbete styrs i hög grad av uppdragsgivarnas behov och sker i olika utsträckning tillsammans med dem. Som analytiker arbetar du ofta i flera projekt parallellt och kan ha rollen som projektledare i vissa och projektdeltagare i andra. I arbetsuppgifterna ingår också att presentera resultaten i rapportform och inför åhörare, vilket ställer höga krav på goda språkkunskaper.
Vi arbetar inom en stor bredd av områden, till exempel transporter, energi, livsmedel och handel. Våra uppdragsgivare är oftast är civila myndigheter, regeringen eller Försvarsmakten, men också forskningsfinansiärer och andra aktörer. Uppgifterna innebär både snabbare studier för att ta fram underlag i en mer avgränsad fråga och att delta i det långsiktiga arbetet med uppbyggnaden av den mångvetenskapliga forskningsmiljön runt försörjningsberedskap för totalförsvaret.
Om enheten
Du kommer att ingå i enheten för försörjningsberedskap inom verksamhetsområdet Civilt försvar, som i sin tur tillhör avdelningen Försvarsanalys. Tillsammans utgör avdelningens medarbete en unik analysorganisation med stor bredd av erfarenheter och akademiska discipliner. Avdelningen kännetecknas av vår förmåga att kombinera analyser och forskning för att tvärvetenskapligt identifiera, beskriva och lösa komplexa problem för totalförsvarets praktiska genomförande och utveckling. Vi bidrar till bättre ömsesidig förståelse mellan totalförsvarets aktörer och till att stärka samhällets möjligheter att möta framtida utmaningar. Läs mer om avdelningen här: Försvarsanalys.
Har du den kompetensprofil vi behöver?Kvalifikationer
Vi söker dig som har;
• akademisk utbildning på master- eller magisternivå, alternativt har motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt såsom officer inom Försvarsmakten eller liknande
• minst 5 års erfarenhet av analysarbete, forskning eller utredningar, varav minst 2 års erfarenhet inom försörjningsberedskap eller områden av relevans för totalförsvarets försörjningsberedskap
• kunskap om kvalitativa eller kvantitativa analytiska metoder
• goda kunskaper i svenska och engelska, såväl i tal som i skrift.
För att trivas och lyckas i rollen samarbetar du bra med såväl kollegor som uppdragsgivare. Samtidigt är du självgående, tar ansvar för din uppgift samt strukturerar och driver självständigt dina processer vidare för att leverera efterfrågade resultat i tid. Du har mycket god problemlösande analysförmåga som gör att du kan hantera och analysera komplexa problem. Vidare har du hög integritet, god personlig mognad, en förmåga att anpassa ditt förhållningssätt till situationen och att bidra till kollegors och enhetens arbete som helhet. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Meriterande
Det är meriterande om du har;
• kunskap eller erfarenhet från civil-militär samverkan, privat-offentlig samverkan eller samverkan inom EU eller Nato
• kunskap eller erfarenhet inom sektorerna transport, energi, livsmedel eller handel
• erfarenhet av projektledning och uppdragsgivardialoger
• erfarenhet av att lägga upp och facilitera processer för att formulera forskningsbehov och/eller underlätta användning av forskningsresultat.
Vad erbjuder vi dig?
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 10 maj 2026!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Pernilla Johansson. Fackliga företrädare är Petra Muir (Saco-S) och Lisa Bergsten (OFR/S - ST). Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
Då vi är en myndighet betraktas inlämnade ansökningshandlingar som allmän handling och kan på begäran lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Erbjudanden från rekryteringsföretag undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Totalförsvarets Forskningsinstitut, Foi
(org.nr 202100-5182)
Gullfossgatan 6
)
164 90 KISTA
FOI Totalförsvarets Forskningsinstitut
