Analytiker med inriktning ekonomi för det civila och det militära försvaret
Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI / Ekonomijobb / Stockholm Visa alla ekonomijobb i Stockholm
2025-08-08
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas främsta institut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. FOI är en myndighet under Försvarsdepartementet och vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Verksamheten bedrivs på uppdrag av i första hand Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På FOI är vi cirka 1400 anställda, varav drygt 1000 arbetar direkt med forskning och utveckling. Våra kompetenser spänner över hela fältet från naturvetenskap och teknik till samhälls- och statsvetenskap.
Är du ekonom med akademisk examen inom företags- eller nationalekonomi alternativt industriell ekonomi och har erfarenhet från forskning, utredning- eller analysarbete? Vill du arbeta med intressanta och utvecklande arbetsuppgifter som bidrar till samhällets funktion och utveckling inom både det civila och det militära försvaret? Då kan FOI vara din nya arbetsplats! Vi erbjuder ett arbetsliv i balans, en utvecklande arbetsmiljö och ett samhällsviktigt arbete!
Om tjänsten
Vill du vara med och forska, utreda och analysera hur vi ska kunna öka hastigheten i uppbyggnaden av totalförsvaret på ett effektivt sätt, då är detta en chans för dig. Som analytiker med inriktning ekonomi kommer du att arbeta inom några av områdena personal-, materiel- och infrastrukturförsörjning, försvarsindustri och försvarsutgifter, ekonomisk säkerhet samt ekonomi- och verksamhetsstyrning. Arbetet bedrivs för uppdragsgivare inom både det civila och det militära försvaret. Som analytiker strukturerar och analyserar du frågeställningar som är kopplade till totalförsvarets resurser, processer, organisation och resultat, i syfte att utarbeta beslutsunderlag som förbättrar dessa verksamheter. Arbetet utförs tillsammans med kollegor och i förekommande fall med uppdragsgivare, med hjälp av i huvudsak ekonomiska teorier och metoder. Vi arbetar inom en stor bredd av områden och dessa utvecklas och förändras över tiden.
En stor del av arbetet sker i projektform med arbetsgrupper vid FOI eller hos uppdragsgivarna. I perioder kan du komma att vara utplacerad på hel- eller deltid, t.ex. i våra operationsanalytiska grupper hos Försvarsmakten, i Regeringskansliet eller hos MSB. Uppgifterna innebär ibland att snabbt kunna ta fram ett underlag i en akut fråga för uppdragsgivaren, men innebär också ofta långsiktiga arbeten med gott om tid för fördjupning och reflektion. Uppgifterna ställer höga krav på förmåga att lösa komplexa problem, ett tvärvetenskapligt synsätt med integrering av metod- och sakkunskap från olika områden, samt god förmåga för nära samverkan med uppdragsgivarna såväl som med andra aktörer. Då vårt arbete styrs av uppdragsgivarnas behov är det av stor vikt att i tid leverera användbara resultat samt muntligt och skriftligt presentera dessa på ett pedagogiskt sätt. Som analytiker kan du komma att arbeta i flera projekt parallellt och kan ha rollen som projektledare i vissa av dem och som projektdeltagare i andra.
Om enheten
Du kommer att ingå i någon av enheterna Försvarsekonomi eller Ekonomisk säkerhet som båda arbetar med forskningsområdet försvarsekonomi. Inom försvarsekonomi bedriver FOI forskning till stöd för utredning och beslutsfattande inom till exempel totalförsvarslogistik, strategisk personalförsörjning och ekonomisk säkerhet. Läs gärna mer om vad vi gör: Försvarsanalys .
Kvalifikationer
Vi söker dig med
akademisk examen motsvarande minst master- eller magisterexamen med inriktning mot nationalekonomi, företagsekonomi, industriell ekonomi eller annan för tjänsten relevant inriktning
flerårig erfarenhet av forskning, utrednings- eller analysarbete inom för tjänsten relevant område
god förmåga till framställning i tal och skrift på svenska och engelska.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Förutom att passa in i beskrivningen ovan är du en lagspelare med god förmåga att samarbeta med såväl kollegor som uppdragsgivare. Du relaterar till andra människor på ett lyhört sätt. Du tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. Samtidigt arbetar du bra med komplexa frågor, där du analyserar och bryter ner problem i sina beståndsdelar.
Meriterande
Det är meriterande om du har
erfarenhet av ett tvärvetenskapligt arbetssätt med integrering av metod- och sakkunskap från olika områden
erfarenhet av arbeten i projektform
erfarenhet av arbete inom statlig myndighet
erfarenhet av arbete inom försvars- och säkerhetssektorn
god kännedom om svensk och internationell försvars- och säkerhetsindustri.
Vad erbjuder vi dig?
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 31:a augusti!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Maria Ädel eller Ulf Jonsson . Fackliga företrädare är Monia Lougui (Saco-S) och Lisa Bergsten (OFR/S - ST). Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
