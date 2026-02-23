Analytiker inom området Officiell statistik i Stockholm, vikariat
Försäkringskassan / Matematikerjobb / Stockholm Visa alla matematikerjobb i Stockholm
2026-02-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försäkringskassan i Stockholm
, Sundbyberg
, Huddinge
, Botkyrka
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Hos oss får du ett varierande och avancerat arbete i en trevlig arbetsmiljö, med goda möjligheter till balans mellan arbete och fritid. Om du också värdesätter ett välfungerande arbete med dina kollegor och vill bli en del av ett samhällsviktigt uppdrag, så kan detta vara tjänsten för dig.
Analytiker med inriktning statistik, vikariat 1 år
Området Officiell statistik ansvarar för Försäkringskassans uppdrag som statistikansvarig myndighet inom socialförsäkringsområdet. Vi kan erbjuda dig stor variation i arbetsuppgifterna där du kommer att röra dig i gränslandet mellan IT, data, programmering, statistik, juridik, kommunikation och analys. Ditt arbete kommer att spela en viktig roll för kunskapsbyggande, forskning och i samhällsdebatten.
Vi söker nu en samhällsintresserad analytiker som vill vara med och bidra till Försäkringskassans uppdrag som statistikansvarig myndighet. Tillsammans med andra analytiker och på egen hand arbetar du med att utveckla och sprida myndighetens officiella statistik om socialförsäkringen. Det innebär både att du bearbetar data från vårt datalager för att skapa statistik och kommunicerar med våra användare så att statistiken kommer till användning. Just nu har vi flera pågående föräldraledigheter och vi behöver särskilt stärka arbetet med att tillhandahålla statistik och service för att svara på statistikfrågor som kommer in till myndigheten.
Vi söker dig som är noggrann, jobbar systematiskt och kan hantera flera olika arbetsuppgifter under en dag. Som myndighet jobbar vi med klarspråk. Det ställer krav på att du har god förmåga att uttrycka dig och kan förklara komplexa frågor och samband på ett enkelt sätt.
Du arbetar med flera olika arbetsuppgifter under en dag.
• Du svarar på statistikrelaterade frågor som kommer in till Försäkringskassans statistikverksamhet.
• Du ger stöd till tolkning av statistiken, både muntligt och skriftligt.
• Du använder SAS för att bearbeta och utveckla data från Försäkringskassans datalager för att ta fram samhällsrelevant och efterfrågad statistik.
• Du är med och tar fram och sammanställer mikrodata till forskare och andra myndigheter.
• Du arbetar både enskilt och kan komma att arbeta tillsammans med andra analytiker, verksamhetsutvecklare, IT-arkitekter, specialister, systemutvecklare och kommunikatörer.
Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har högskoleexamen inom samhällsvetenskapliga ämnen med inriktning statistik eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• har erfarenhet av att använda programmeringsverktyg för statistikframställning i tidigare arbete/studier
• är serviceinriktad och tycker att det är roligt att kommunicera med statistikanvändare
• har erfarenhet av att arbeta med och analysera stora mängder data
• kan prioritera och driva frågor på egen hand
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• har intresse av att arbeta med samhällsfrågor
• har god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig tydligt och pedagogiskt på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du
• har erfarenhet av SQL- eller SAS programmering
• har erfarenhet av arbete med förädling av stora datamängder i syfte att underlätta analysarbete
• har erfarenhet av att arbeta med GDPR
• har erfarenheter från arbete inom socialförsäkringen eller annan myndighet.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Publiceringsdatum2026-02-23Övrig information
1 tjänst, tidsbegränsad till 1 år, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering och en anställning hos oss kan även innebära placering i säkerhetsklass. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. Placeringsort: Stockholm, Telefonplan.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Andrea Kolk, 010-116 92 26 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Annika Chitaar, annika.chitaar@forsakringskassan.se
, 010-113 10 42 (för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Carolina Mancho, 010-116 28 80, Saco-S: Karoline Mellgren, 010-116 93 36, Seko: Johanna Grundström, 010-115 30 44.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 8 mars 2026. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försäkringskassan
(org.nr 202100-5521), http://www.forsakringskassan.se/omfk/jobba_hos_oss Jobbnummer
9756605