Analytiker inom Avdelningen för ledning och analys i Stockholm

Varje år fattar Försäkringskassan cirka 20 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 250 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Hos oss får du ett varierande och avancerat arbete i en trevlig arbetsmiljö, med goda möjligheter till balans mellan arbete och fritid. Om du också värdesätter ett välfungerande arbete med dina kollegor och vill bli en del av ett samhällsviktigt uppdrag, så kan detta vara tjänsten för dig.
Inom Försäkringskassans analysverksamhet hanterar vi stora mängder data om socialförsäkringen och dess administration. Området Beslutsstöd hanterar alla datamängder kring vår verksamhet och har egna produkter för ledning, styrning och uppföljning. Vi lämnar också data till interna och externa intressenter, det kan vara chefer, controllers och verksamhetsutvecklare eller andra myndigheter, regeringskansliet och media. Intresset för våra dataprodukter ökar och därför söker vi nu fler engagerade medarbetare för att möta efterfrågan.
Vi söker dig som gillar att gräva i datalager, att programmera och att leverera dataprodukter av hög kvalitet. Du är självgående och kan arbeta tillsammans med andra i gemensamma uppdrag. Du är noggrann och jobbar systematiskt och du har förmåga att leverera i tid. Som myndighet jobbar vi med klarspråk och det ställer krav på att du har god förmåga att uttrycka dig. Du kan förklara komplexa frågor och samband på ett enkelt sätt. I din roll kommer du att samarbeta med användare både internt och externt samt hantera uppdrag av varierande storlek, där kvalitet alltid är en prioritet för våra uppdragsgivare.
Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• har erfarenhet av dataanalys
• har goda kunskaper i relevanta analysmetoder och verktyg
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
• har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• är trygg och förtroendeingivande, även i belastade situationer
• har förmåga att skapa ett användbart nätverk
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• har god kommunikativ förmåga, på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du
• har erfarenhet av datauttag och att leverera dataprodukter till olika typer av användare
• har erfarenheter från arbete inom socialförsäkringen eller annan myndighet
• har erfarenhet att använda SAS EG, SAS EM, SAS STP eller motsvarande i SAS Viya
• har erfarenhet av att jobba med SQL.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Publiceringsdatum2025-09-04Övrig information
Flera tjänster, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. Placeringsort: Stockholm.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Tf Områdeschef: Simon Bjurström, 010-112 35 83 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Sussane Asqari, 010-116 25 98, e-post: sussane.asqari@forsakringskassan.se
(för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Henrik Lindholm, 010-116 92 35, Saco-S: Rocio Winnersjö, 010-112 70 24, Henrik Passmark, 010-114 11 09, Seko: Eliza Grundström, 010-115 34 02.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 28 september 2025. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service till medborgarna. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
