Analytiker, GF Kontroll för nationellt arbete mot välfärdsbrott i Stockholm
2026-04-15
Analytiker till GF Kontroll för nationellt arbete mot organiserade och systematiska välfärdsbrott, med placeringsort i Stockholm eller Västra Götaland, vid nationella enheten för kontroll och analys på bidragsbrottsavdelningen.
Utredningar, analyser och teamarbete
Ansvar och arbetsuppgifter
Vi söker nu en analytiker för att arbeta nationellt på Försäkringskassan med att motverka organiserade och systematiska välfärdsbrott, främst inom ramen för den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet. Du arbetar i en mindre grupp tillsammans med analytiker och en nationell samverkansansvarig som är placerad på Försäkringskassans verksamhetsområde Kontroll. Gruppen arbetar bland annat i Nationellt underrättelsecentrum (Nuc) vilket innebär att du kommer att vara en av myndighetens representanter. Du kommer även att delta i gruppens andra uppdrag, som innefattar exempelvis samordning, utveckling och stöd till Försäkringskassans medarbetare inom den myndighetsgemensamma satsningen, tematiska analyser samt regeringsuppdrag och andra samverkansprojekt.
Vi kan erbjuda dig en arbetsmiljö med stor variation i arbetsuppgifterna. Som analytiker arbetar du med flera uppdrag samtidigt, ibland som projektledare. Uppdragen har olika svårighetsgrad där du tillämpar metoder som är lämpliga utifrån uppdragets karaktär och de frågeställningar som ska besvaras. Flera uppdrag kräver att du skriver rapporter och presenterar dem i olika sammanhang. Din analytiska förmåga är mycket viktig liksom förmågan att ta initiativ samt att strukturera och genomföra uppdragen med god kvalitet. Arbetet präglas av samverkan. Du samarbetar med kollegorna i gruppen, med andra delar av myndigheten och även med andra myndigheter eller aktörer vid behov, främst inom den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet.
Som analytiker i den här rollen krävs goda kunskaper om socialförsäkringen och flera års erfarenhet av myndighetsgemensamt arbete mot organiserad brottslighet.
Vi söker dig som
har högskoleexamen eller erfarenheter/kvalifikationer som bedöms likvärdiga
är stabil och förtroendeingivande
kan förstå och analysera komplexa frågor
agerar på eget initiativ och tar ansvar för resultat med hög kvalitet
har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
kan uttrycka dig tydligt och pedagogiskt på svenska i tal och skrift samt har förmågan att kommunicera resultat till olika målgrupper
har god datorvana och kan hantera de vanligaste kontorsprogrammen.
Det är meriterande om du
flera års erfarenhet av myndighetsgemensamt arbete mot organiserad brottslighet och/eller av arbete inom något problemområde i den myndighetsgemensamma satsningen
goda kunskaper om socialförsäkringen där kunskap om assistansförmånen är särskilt meriterande
lett utrednings- och analysarbete om offentlig verksamhet i projektform
kunskap inom analysprogram.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
1 tjänst, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort Skövde, Göteborg och Stockholm. Provanställning kan bli aktuellt. Arbetspsykologiska tester kan komma att användas i denna rekrytering. Svenskt medborgarskap krävs och vi gör viss ekonomisk personkontroll innan anställning, enligt säkerhetsskyddslagen.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök https://www.forsakringskassan.se/om-forsakringskassan/jobba-hos-ossKontakt
Rekryterande chef: Charlotte Hoff, tel. 010-112 15 27. Samverkansansvarig: Thomas Falk, tel. 010-116 93 07 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Mikael Dewrang mailto:mikael.dewrang@forsakringskassan,se (för frågor om rekryteringsprocessen).
Fackliga representanter: Seko; Johanna Grundström 010-1153044. ST; Erik Svensson 010-1184473. Saco-s; Narcisa Karahmetovic 010-1119849Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 26/4 2026. Ladda upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddad identitet kontaktar du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
