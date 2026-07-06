Analytiker För Uppföljning Och Utvärdering Av Eu-Partnerskapet Ohamr
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2026-07-06
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Vetenskapsrådet arbetar med analyser och utvärderingar av det svenska forskningssystemet och vi är regeringens forskningspolitiska rådgivare. Vi söker nu en analytiker som huvudsakligen ska arbeta med uppföljning och utvärdering av EU partnerskapet One Health Antimicrobial Resistance (OHAMR) som Vetenskapsrådet koordinerar. Är du intresserad av forskningspolitik och av dess betydelse för samhällsutvecklingen? Bli en av oss!
Rollbeskrivning och arbetsuppgifter
Som analytiker har du en central roll i uppföljning och utvärdering av EU-partnerskapet OHAMR. Du bidrar också till avdelningens arbete med analyser, utvärderingar och utredningar av det svenska forskningssystemet – både inom ramen för regeringsuppdrag och myndighetsinitiativ.
Rollen innebär att du både leder och deltar i uppdrag, där du tillsammans med kunniga kollegor driver arbetet från uppstart till slutrapportering. Här får du möjlighet att ta fram kvalificerade analyser som utgör underlag för forskningspolitiska beslut.
I arbetsuppgifterna ingår att
driva utvecklingen av ett modernt ramverk för uppföljning och utvärdering av OHAMR, där du tydligt kopplar mål, aktiviteter och effekter
ta helhetsansvar för uppföljning, utvärdering och datakvalitet – inklusive analys och rapportering av KPI:er till Europeiska kommissionen
utveckla strukturer för att samla in och synliggöra forskningens resultat och effekter genom kvalificerad analys och träffsäker kommunikation till olika målgrupper
vara med och forma framtidens datastöd genom att utveckla databaser och digitala lösningar för insamling, analys och visualisering av forskningsresultat
leda egna projekt och bidra i strategiska uppdrag och utredningar i nära samverkan med kollegor och externa aktörer
representera OHAMR i internationella sammanhang och bidra till partnerskapets synlighet och genomslag
Du kommer även att bidra till avdelningens övriga arbete genom att:
utveckla och förbättra arbetsmetoder, med särskilt fokus på hantering, analys och visualisering av data
leda och medverka i analyser och utredningar av det svenska forskningssystemet
leda och bidra i utvärderingar av forskningssatsningar och forskningsområden
Du kan även komma att bidra i andra uppgifter inom myndigheten utifrån verksamhetens behov.
Vem är du?
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att lyckas och trivas i rollen är du analytisk och har förmågan att koordinera, prioritera samt se logik och samband i komplex information som du sedan drar slutsatser av i ett helhetsperspektiv. Dessutom kan du visualisera data och omsätta analyser i tilltalande kommunikationsmaterial. Du är noggrann och arbetar på ett strukturerat sätt, där du kan följa uppsatta deadlines genom att självständigt prioritera bland dina arbetsuppgifter. Du har god kommunikativ förmåga vilket innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren. Du har också stark samarbetsförmåga och trivs i team och bidrar aktivt till ett öppet och konstruktivt arbetsklimat. Du har förmåga att arbeta utan att ramarna är helt givna och kan hantera multipla arbetsuppgifter samtidigt.
Utöver de personliga egenskaperna behöver du också ha:
akademisk examen inom ett område som myndigheten bedömer som relevant
erfarenhet av arbete inom EU:s ramprogram eller internationella partnerskap inom forskning
erfarenhet av uppföljning och utvärdering
erfarenhet av arbete med insamling, bearbetning, analys, rapportering och visualisering av data med digitala verktyg (exempelvis Power BI)
god vana att planera och organisera dina arbetsuppgifter utifrån verksamhetens behov
god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska, samt presentera resultat på ett målgruppsanpassat sätt
Det är meriterande om du har:
doktorsexamen inom medicin och hälsovetenskap, naturvetenskap eller annat relevant ämnesområde
kunskap om det svenska och europeiska forskningssystemet och forskningsfinansiering
kunskap och erfarenhet om forsknings- och innovationssystemet inom One Health, antibiotikaresistens eller andra tvärsektoriella initiativ
erfarenhet från svensk offentlig verksamhet, lärosätesförvaltning, myndighet inom relevant sakområde
Placering
Vårt kontor är aktivitetsbaserat och finns på Hantverkargatan 11 i centrala Stockholm. Om arbetsuppgifterna tillåter finns möjlighet att arbeta på distans på deltid.
Anställningsform och tillträde
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med 6 månaders provanställning. Vi ser gärna att du börjar så snart som möjligt, med hänsyn till eventuell uppsägningstid.
Är du intresserad?
Om du har frågor kring tjänsten eller rekryteringsprocessen är du alltid välkommen att höra av dig till oss, under sommaren når du oss lättast genom att kontakta oss via e-post så återkommer vi så snart vi kan.
Mikael Gröning, rekryterande chef: mikael.groning@vr.se
Malin Rengby, HR-specialist: HR@vr.se
Nina Glimster, ST: nina.glimster@vr.se
Bente Ahlström, Saco-S: bente.ahlstrom@vr.se
Så ansöker du
Skicka in CV och personligt brev via vårt rekryteringssystem senast den 17 augusti 2026.
Märk ansökan med diarienummer 2.2.1-2026-07923Publiceringsdatum2026-07-06Om företaget
Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär. Vårt arbete handlar om att ge forskare goda förutsättningar att bidra till samhället med forskning av högsta kvalitet. Hos oss arbetar drygt 300 personer i moderna lokaler i centrala Stockholm och Göteborg. Vi hanterar ansökningar, utvärderar och följer upp forskningens villkor och kommunicerar om forskning.
Vetenskapsrådet finansierar, utvecklar och driver även forskningsinfrastruktur. Vår tekniska verksamhet inom två avdelningar tillhandahåller Sunet som levererar ett unikt datanät, en identitetsinfrastruktur samt säkra och stabila it-tjänster. Detta möjliggör nationell och global samverkan för svensk forskning, högre utbildning och kultur på ett säkert, enkelt och tillgängligt sätt.
Vårt medarbetarskap präglas av engagemang och omtanke om varandra. Vi har ett öppet samarbetsklimat och en inkluderande kultur där vi eftersträvar en jämn könsfördelning och värdesätter mångfald.
Läs mer om vår arbetsplats och möt några av våra medarbetare på www.vetenskapsrådet.se.
Om Partnerskapet One Health Antimicrobial Resistance (OHAMR)
Partnerskapet samlar 53 organisationer från 30 länder för att samordna och stötta forskning och innovation om antimikrobiell resistens (AMR). Mer information om partnerskapet finns på dess webbplats: https://ohamr.eu/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vetenskapsrådet
(org.nr 202100-5208)
Box 1035 (visa karta
)
101 38 STOCKHOLM Arbetsplats
Vetenskapsrådet Jobbnummer
9992975