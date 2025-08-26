Analytiker eller forskare inom kärnvapenavskräckning
Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-08-26
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas främsta institut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. FOI är en myndighet under Försvarsdepartementet och vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Verksamheten bedrivs på uppdrag av i första hand Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På FOI är vi cirka 1400 anställda, varav drygt 1000 arbetar direkt med forskning och utveckling. Våra kompetenser spänner över hela fältet från naturvetenskap och teknik till samhälls- och statsvetenskap.
Funderar du över försvarspolitiska frågor? Lockas du av att arbeta med komplexa frågor som bidrar till totalförsvarets utveckling? Har du erfarenhet av analysarbete och tycker om att arbeta med ett vetenskapligt förhållningssätt som stöd för beslut, då kanske just du är den vi söker!
Om tjänsten
Som analytiker och forskare arbetar du med att följa och analysera utvecklingen inom försvarspolitik på strategisk och operativ nivå, med fokus på kärnvapenavskräckning. Inriktningen ligger på bedömning av länders nuvarande och framtida förmåga samt att analysera Nato:s avskräckningsstrategi. Arbetet bedrivs både självständigt och tillsammans med samarbetspartners, uppdragsgivare och kollegor, med ett tvärvetenskapligt arbetssätt där vapenteknologi, beteende och policy är centrala delar. Som analytiker och forskare förväntas du självständigt kunna definiera, genomföra och presentera forskning och analys. Området är under stark tillväxt och tjänsten innebär därför också att du kommer att leda uppdrag och vara med att driva vår tillväxt. Tjänsten är placerad i Stockholm, men resor både i Sverige och internationellt förekommer.
Om enheten
Enheten Strategi och policy arbetar med analys, utveckling och beslutsstödstyrning på politisk-strategisk och militärstrategisk nivå. Vi genomför strategisk analys syftande till policystöd vad gäller kärnvapenfrågor, försvarspolitik och långsiktig omvärldsutveckling. Enheten tillhör avdelningen för Försvarsanalys, som är en unik analysorganisation med en stor bredd av erfarenheter och forsknings discipliner. Kännetecknande är förmågan att kombinera analyser och forskning för att tvärvetenskapligt identifiera, beskriva och lösa komplexa problem. Våra främsta uppdragsgivare är Försvarsdepartementet, Försvarsmakten och MSB. Läs gärna mer om vad avdelningen via länken: Försvarsanalys .
Har du den kompetensprofil vi behöver?

Kvalifikationer
Vi söker dig som har;
akademisk utbildning på master- eller magisternivå inom naturvetenskap eller samhällsvetenskap alternativt är civilingenjör,
minst 8 års aktuell erfarenhet av analysarbete, forskning eller utredningar av relevans för tjänsten,
kunskap om kvalitativa och/eller kvantitativa analytiska metoder,
goda kunskaper i svenska och engelska såväl i tal som i skrift.
För att trivas i rollen samarbetar du bra med såväl kollegor som uppdragsgivare och andra intressenter. Du har mycket god problemlösande analysförmåga som gör att du kan hantera och analysera komplexa problem. Du är självgående och tar ansvar för dina uppgifter. Du har god personlig mognad och anpassar ditt förhållningssätt till situationen. Du har goda ledaregenskaper, där du skapar engagemang och delaktighet för att effektivt nå gemensamma mål. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Meriterande
Det är meriterande om du har;
kunskap om internationell säkerhet och strategisk analys med inriktning internationell säkerhet,
särskilda metod- och ämneskunskaper av relevans för forskning och analys kring militärt försvar eller massförstörelsevapen,
forskarexamen inom för tjänsten relevant område,
ytterligare kunskaper i ett för ämnet relevant språk, till exempel franska.
Vad erbjuder vi dig?
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 10 september!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Anna Ryrfeldt. Fackliga företrädare är Monia Lougui (Saco-S) och Lisa Bergsten (OFR/S - ST). Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
