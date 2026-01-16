Analytiker - Verksamhetsspecialist till Statens internbank inom Riksgälden
Vill du tillsammans med kunniga kollegor bidra i Riksgäldens arbete med finansiella tjänster för myndigheter? Har du erfarenhet av arbete inom statlig myndighet eller finanssektorn? Detta är en tjänst för dig som vill bli specialist på hur finansieringen av myndigheternas verksamhet fungerar och jobba nära Riksgäldens IT-avdelning med ett komplext IT-system. Välkommen med din ansökan.
Vi erbjuder dig
Statens internbank är en avdelning inom Riksgälden. Vi ser till att statliga myndigheter har tillgång till betalningstjänster samt andra finansiella tjänster de behöver för att kunna hantera sina betalningar och anslag samt deras lån och placeringar hos Riksgälden. Vi upphandlar betalningstjänster från banker, hanterar likviditeten mellan Riksgälden och de upphandlade bankerna samt tillhandahåller finansiella tjänster via Statens internbanks egenutvecklade IT-system.
Du kommer ingå i en liten arbetsgrupp som tillsammans ansvarar för att upprätthålla de tjänster vi erbjuder statliga myndigheter, genom Statens internbanks IT-system. I arbetet ingår att:
• Löpande ge god service och rådgivning till myndigheterna kring deras finansiella engagemang hos Riksgälden och deras frågor om systemet.
• Göra avstämningar och analysera finansiella utfall, flöden, anslag och ramar.
• Tillämpa de regelverk som styr verksamheten.
• Regelbundet kontrollera att information i systemet uppdateras korrekt samt felsöka och åtgärda när fel upptäcks, i nära samarbete med Riksgäldens IT-avdelning.
• Analysera och kravställa hur Statens internbanks system och de finansiella tjänsterna ska utformas.
• Testa att nyutvecklade funktioner och uppdateringar av systemet fungerar enligt krav.
• Säkerställa att det finns rutiner och annan dokumentation för hanteringen av systemet och de finansiella tjänsterna.
Rollen är bred med arbete inom allt från analys och kravställning till testning och rådgivning. Här finns gott om utrymme till individuell utveckling och till att påverka verksamhetens utveckling.

Kvalifikationer
• Kandidatexamen inom ekonomi, finans eller annan akademisk utbildning som Riksgälden bedömer likvärdig.
• Arbetat på myndighet eller inom finanssektorn i en för tjänsten relevant roll, såsom exempelvis i en ekonomi- eller revisionsroll.
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande krav:
• Erfarenhet av statlig redovisning.
• Erfarenhet av administration av lån och andra finansiella tjänster.
• Kunskap om Statens internbanks verksamhet.
• Kunskap om statlig budgetprocess och finansiering av statlig verksamhet
För att lyckas i tjänsten behöver du vara serviceinriktad, nyfiken och drivas av att vilja lära dig hur saker fungerar och att lösa problem. Du behöver också ha en god förmåga att arbeta strukturerat och ta initiativ. Arbetet kräver nära samarbete med kollegor på avdelningen och på Riksgälden. Det är därför viktigt att du trivs med att samarbeta med andra och att du kan driva ett arbete framåt där du involverar andra. Du behöver vara duktig på att ta till dig och dela kunskap både muntligt och skriftligt.
Vi kommer att lägga stor vikt vid pålitlighet och lämplighet till tjänsten samt dina personliga egenskaper.
Övrig information
Välkommen med din ansökan som innehåller CV, personligt brev, examensbevis och relevanta betyg. För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna i ditt CV.
Skicka ansökan senast den 6 februari 2026. Ange referens 2026/126 om du skickar in ansökan på annat sätt än digitalt via Riksgäldens hemsida.
Vi erbjuder en tillsvidaretjänst med inledande sex månaders provanställning.
För information om tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Johan Löfqvist Klass, 08 613 45 34 och kring rekryteringsprocessen HR-partner Ann Holgersson, tfn 08-613 46 45. Fackliga representanter är: Linn Hedman Saco-S och Lena Niklasson ST-Riksgälden som nås via växeln: 08-613 45 00.
Riksgälden erbjuder generösa semestervillkor, löneväxling till pension, friskvårdsbidrag, friskvårdstimmar och tillgång till gym. Alla medarbetare har tillgång till en egen plats på kontoret och vi erbjuder möjlighet att arbeta på distans 2,5 dagar i veckan, om arbetet tillåter.
Finansiellt innehav
Som anställd på Riksgälden har du en skyldighet att anmäla ditt innehav av finansiella instrument. För att som anställd på Riksgälden få inneha aktier i bank krävs särskilt tillstånd.
Säkerhetsklassad tjänst
Som anställd vid Riksgälden kan du komma att bli krigsplacerad, utifrån totalförsvarets behov. Vissa roller är placerade i säkerhetsklass och svenskt medborgarskap kan därför vara ett krav. Om tjänsten är inplacerad i säkerhetsklass kommer även en registerkontroll att ske. En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas Så ansöker du
