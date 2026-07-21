Analytiker - med kunskap om förutsättningarna för fossilfri elproduktion
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2026-07-21
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Vill du bidra till utvecklingen av framtidens energisystem? Vi söker en analytiker med god förståelse för elsystemet som helhet och förmåga att analysera hur dess olika delar samspelar – från produktion och överföring till användning, flexibilitet och systemdrift. Hos oss arbetar du med kvalificerade analyser och utredningar som bidrar till ett robust och fossilfritt elsystem.
Energimyndigheten arbetar för en fossilfri och robust energiförsörjning. Försörjningstrygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet är perspektiv som ska förenas för att säkra framtidens energisystem.
Dina arbetsuppgifter – förmedla kunskap om fossilfri elproduktion
Som analytiker på enheten Elproduktion och samhälle arbetar du med kvalificerat utrednings- och analysarbete inom energisystemet och framför allt elsystemets olika delar. Arbetet innebär att du bidra med teknisk expertis och tar fram beslutsstöd för utvecklingen av elsystemet – från vattenkraftens förmågor till framtidens fossilfria elproduktion. Du kombinerar helhetsperspektiv med fördjupad analys inom ett eller flera delområden. Du arbetar med att ta fram kunskaps- och beslutsunderlag, samt omsätter komplex information till tydliga slutsatser. Du kan även komma att arbeta i regeringsuppdrag, vilket innebär dialog med Regeringskansliet, andra myndigheter och branschaktörer.
Exempel på arbetsuppgifter:
Leda och delta i utredningsarbete.
Analysera elsystemet som helhet och hur elproduktion påverkas av olika faktorer, till exempel miljöåtgärder och hur produktionsförluster förhåller sig till gällande riktvärden inom vattenkraft.
Analysera hur elsystemet kan balanseras genom produktion, användning och teknisk reglering, såsom frekvenshållning och stödtjänster.
Delta i nationella och internationella samarbeten samt föra dialog med myndigheter, elnätsföretag och andra branschaktörer.
Du blir en del av en enhet som förmedlar kunskap om förutsättningar för fossilfri elproduktion i samhället. Arbetet ställer krav på lyhördhet, samarbetsförmåga och ett intresse av att förmedla kunskap och lösningar på komplexa problem.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk examen, motsvarande minst tre års heltidsstudier, till exempel civilingenjör med inriktning mot energisystem, elsystem, energiteknik eller annat område som Energimyndigheten bedömer är relevant. Du har kunskap om elsystemet, olika fossilfria kraftslag och/eller elektrifieringen av samhället. Du har kunskap eller erfarenhet av utredningsmetodik, utvärdering, projektledning eller motsvarande samt är van att dra relevanta slutsatser och föreslå åtgärder. Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift samt goda datakunskaper i moderna IT-system.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av analys- eller utredningsarbete från exempelvis myndighet, industri, forskningsinstitut eller branschorganisation.
Arbetat med projektering eller på annat sätt kommit i kontakt med tillståndsprocesser för elproduktion, elnät eller annan energiinfrastruktur.
Kunskap om tillståndsprocesser inom elproduktion.
Kunskap om fossilfri elproduktions funktion och förmågor, allra helst vattenkraft.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du är ansvarstagande och arbetar lösningsorienterat. Du har lätt för att anpassa dig till nya omständigheter, tar initiativ och driver ditt arbete framåt. Du skapar goda relationer och samarbetar väl med både kollegor och externa parter. I rollen arbetar du tvärvetenskapligt och med numeriska underlag vilket kräver noggrannhet och god analytisk förmåga. Vi ser fram emot att träffa dig med driv och intresse för tjänsten!
Om oss
Enheten elproduktion och samhälle huvudsakliga uppgift är att möjliggöra för elektrifiering genom analyser och kunskap om fossilfri elproduktions förutsättningar i elsystemet och samhället i stort. Enheten arbetar med analyser för alla olika typer av elproduktion men ansvarar också specifikt för att bistå vattenmyndigheterna med analyser som beskriver hur vattenkraften påverkas när den omprövas för moderna miljövillkor. Vi samarbetar nära andra delar av myndigheten och även med andra myndigheter, samt externa aktörer.
Vårt erbjudande
Hos oss får du arbeta i ett öppet och kreativt klimat där du kan utveckla din kompetens och bidra till samhällsnytta. Här finns goda möjligheter till lärande, variation och utveckling – samtidigt som du får förutsättningar att skapa en hållbar balans mellan arbete och privatliv.
Tjänsten är placerad på huvudkontoret i centrala Eskilstuna, nära reseförbindelser till Stockholm, Västerås och andra närliggande städer. Vi arbetar aktivitetsbaserat och erbjuder flexibla arbetstider samt möjlighet till distansarbete.
Vi har ett friskvårdsbidrag, två friskvårdstimmar varje vecka och ett gym på arbetsplatsen. Dessutom får du förmånliga villkor för semester, ledighet på klämdagar, förmånscykel, föräldraledighet och tjänstepension. Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Besök gärna https://www.energimyndigheten.se/om-oss/jobba-pa-energimyndigheten/
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders inledande provanställning. Tjänster inom Energimyndigheten kan komma att placeras i säkerhetsklass, vilket innebär säkerhetsprövning och registerkontroll enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vid tillsvidareanställning kan det bli aktuellt med krigsplacering i myndigheten.
Skicka in din ansökan med CV på svenska senast den 2026.08.17. Vi har valt att inte efterfråga personligt brev då vi istället använder urvalsfrågor som ligger till grund för det första urvalet vi gör. Tester och arbetsprov kan komma att användas under rekryteringsprocessen.
Om du vill skicka in din ansökan på annat sätt än via vår hemsida, vänligen märk den med diarienummer 2026-010333. Vi arbetar aktivt för att främja mångfald och motverka diskriminering, och välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Har du skyddade personuppgifter? Kontakta oss på HR så hjälper vi dig att skicka in din ansökan på ett säkert sätt. Observera att din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Frågor?
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Elin Larsson på telefon 016-544 24 82 eller HR-partner Lisa Holmström på telefon 016 542 84 17.
Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter via växeln på telefonnummer 016-544 20 00.
Våra fackliga representanter:
Martin Larsson, SACO och Petra Lindblom Haddad ST. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026-010333". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Energimyndighet
(org.nr 202100-5000), https://www.energimyndigheten.se/
Gredbyvägen 10 (visa karta
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632 21 ESKILSTUNA Arbetsplats
Energimyndigheten Jobbnummer
10008075