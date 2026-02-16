Analytiker - gör kvalificerad analys som påverkar Sveriges arbetsmarknad
Arbetsmarknadsdepartementet, Sekreteriatet för verksamhetsstöd
Vill du arbeta med kvalificerade analyser som bidrar till välgrundade politiska beslut? Motiveras du av att fördjupa dig i statistik, forskning och komplexa samhällsfrågor? Nu söker vi en analytiker till Sekretariatet för verksamhetsstöd vid Arbetsmarknadsdepartementet.
Som analytiker vid Sekretariatet för verksamhetsstöd, analysfunktionen, arbetar du med att ta fram kvalificerade analysunderlag som stöd för Regeringskansliets beslutsprocesser. Du sammanställer och analyserar statistiska uppgifter, tolkar forsknings- och utvärderingsresultat samt omsätter komplex kunskap till tydliga och användbara beslutsunderlag.
Arbetet rör framför allt analyser inom arbetsmarknads-, arbetslivs- och jämställdhetsområdet, men kan även omfatta andra frågor inom departementets ansvarsområde. Du ansvarar självständigt för att söka relevanta data och fakta, genomföra analyser och dra välgrundade slutsatser. En central del av uppdraget är att presentera resultaten på ett pedagogiskt och målgruppsanpassat sätt.
Rollen innebär många kontaktytor och nära samarbete med kollegor inom departementet och övriga delar av Regeringskansliet. Arbetet är både operativt och fördjupande och ställer höga krav på kvalitet, noggrannhet och förmåga att hantera flera parallella uppdrag i en händelsestyrd miljö.Publiceringsdatum2026-02-16Bakgrund
Vi söker dig som har en akademisk examen med inriktning mot nationalekonomi, statistik eller annat relevant område. Du har minst tre års erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete inom offentlig verksamhet eller annan relevant organisation. Du har aktuell erfarenhet av att bearbeta och analysera kvantitativa data, har goda kunskaper i statistiska metoder och är van att arbeta i statistikprogram, exempelvis SAS eller STATA.
Du har aktuell erfarenhet av frågor som faller inom Arbetsmarknadsdepartementets ansvarsområde. Du har arbetat självständigt med att söka information, göra analyser, dra relevanta slutsatser och sammanställa underlag på ett tydligt och pedagogiskt sätt. Du uttrycker dig mycket väl i tal och skrift på svenska samt har goda kunskaper i engelska. Det är meriterande om du har doktorsexamen, erfarenhet av arbete inom Regeringskansliet eller erfarenhet av projektledning.
Dina egenskaper
Som person är du analytisk och har en stark problemlösande förmåga. Du är kvalitetsmedveten, strukturerad och noggrann i ditt arbete. Du trivs med att arbeta självständigt men har samtidigt god samarbetsförmåga och bidrar aktivt till ett gott arbetsklimat. Du är flexibel och har förmåga att hantera flera parallella arbetsuppgifter samt snabbt sätta dig in i nya frågeställningar.
Tidsbegränsad anställning på cirka ett år. En säkerhetsprövning kommer genomföras innan anställning.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta rekryterande chef Susanna Okeke. Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Daniel Leiva. Fackliga kontaktpersoner är Lina Konradsen för Saco och Åsa Bergqvist för ST. Du når samtliga via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 9 mars 2026.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Arbetsmarknadsdepartementet ansvarar för frågor och ärenden som rör arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Departementet ansvarar också för integrationsfrågor, arbetet mot utanförskap och arbetet för ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. Dessutom ansvarar departementet för arbetet för mänskliga rättigheter på nationell nivå, att stärka hbtqi-personers rättigheter samt arbetet mot rasism och diskriminering. Ersättning
