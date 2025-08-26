Analysera och förutsäg produktionsvariationer med hjälp av maskininlärning
Ovako AB / Maskiningenjörsjobb / Hofors
2025-08-26
"Att ta sina första steg i karriären ska kännas både spännande och meningsfullt - och precis så vill vi att det ska vara hos oss på Ovako.
Som ett av årets Karriärföretag 2025 är vi stolta över att erbjuda en arbetsmiljö där du får växa, utmanas och känna att du gör skillnad. Här möts innovation och människor som tillsammans vill forma framtiden." - Phetra Ericsson, EVP Group HR, Com & EHS, Ovako
Vad är det som gör att produktionen rullar perfekt ena veckan - och kärvar nästa?
För att förbättra industrins effektivitet måste vi förstå vad som faktiskt händer under ytan i våra processer. Det här examensarbetet riktar sig till dig som vill koppla ihop datadriven analys med verkliga utmaningar i produktion. På ett av våra verk finns stora mängder loggad processdata - och du får i uppdrag att ta fram ett generellt angreppssätt för att analysera och förklara skillnaden mellan bra produktionsperioder och produktionsperioder med avvikelser.
Du använder statistik och maskininlärning för att bygga modeller som förutsäger utfallet - och hjälper oss optimera produktionen på riktigt.
Exjobb för dig som vill använda Python, data och logik för att förstå och förbättra industrin
Med hjälp av processdata analyserar du vilka parametrar som skiljer sig mest mellan hög- och lågproduktiva perioder. Du arbetar med statistiska verktyg, skapar prediktiva modeller i Python och testar olika tillvägagångssätt för att identifiera vad som verkligen gör skillnad. Målet är att skapa ett användbart verktyg för beslutsfattare - och konkreta rekommendationer för förbättring.
Varför ska du välja Ovako?
För att du får fördjupa dig i verkliga data, skarpa problem och lösningar som gör skillnad i vår dagliga produktion. Hos oss finns både teknikutmaningar och viljan att utvecklas tillsammans - och du får friheten att testa idéer i en miljö som uppmuntrar nyfikenhet och innovation.
Är det här du?
Vi tror att du:
- Läser en utbildning inom datateknik, industriell ekonomi, maskinteknik eller liknande.
- Har erfarenhet av dataanalys och programmering i Python.
- Gillar att lösa komplexa problem med strukturerat angreppssätt.
- Är analytisk, initiativtagande och vill omsätta teori i praktik.
Information och villkor
Ersättning och förmåner
Att göra exjobb hos Ovako innebär att få arbeta mitt i hjärtat av en produktion där teknik, innovation och hållbarhet går hand i hand. Här finns både en stolt historia och en stark vilja att ständigt förbättra - och just där kommer du in i bilden.
Vi vet att ett exjobb är en viktig del av din utbildning - och vi tar det på allvar. Därför erbjuder vi ersättning per högskolepoäng, möjligheter till boende under perioden och stöd med resor till och från våra anläggningar. Hos oss ska du kunna fokusera fullt ut på uppdraget.
Rekryteringsprocessen
Urval sker löpande. Under processen får du möjlighet att träffa handledare, relevanta chefer och andra nyckelpersoner. Processen innehåller även intervjuer, tester och referenstagning.
Om Ovako
På Ovako specialiserar vi oss på rent, högkvalitativt specialstål, skräddarsydda efter behoven hos våra kunder inom lager, transport och tillverkningssektorer. Vårt högkvalitativa stål, baserat på 97% återvunnet stål, säkerställer lätta och tåliga produkter samt möjliggör mer hållbara och miljövänliga lösningar. Med 2600 dedikerade medarbetare och en global närvaro som sträcker sig över 30 länder samt cirka 1,1 miljarder euro i omsättning står Ovako, ett dotterbolag till Sanyo Special Steel och en stolt medlem av Nippon Steel Corporation, i framkant av stålindustrin. Vårt syfte är tydligt: Tillsammans skapar vi stål för ett hållbart samhälle. Upptäck mer om våra innovativa lösningar på www.ovako.com, www.sanyo-steel.co.jp
och www.nipponsteel.com.
