Amnesty International söker medlemsvärvare till Stockholm
Svenska Sektionen av Amnesty International / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-09-17
Amnesty International är en global människorättsorganisation som arbetar för alla människors lika värde.
Vi söker nu två medlemsvärvare som ska ingå i enheten Face-to-Face i Stockholm.
DITT UPPDRAG
En viktig del av rollen som medlemsvärvare är att bidra till Amnesty International Sveriges viktiga insamlingsarbete genom att aktivt värva nya medlemmar och givare på allmänna platser. Det är centralt att du som söker tjänsten är kommunikativ och trivs med att argumentera för såväl medlemskap som penninggåvor. En förutsättning för att trivas i rollen som medlemsvärvare är att du gillar att arbeta i en aktiv och utvecklande miljö. Tillsammans med oss bygger du opinion för mänskliga rättigheter och detta görs genom engagerande samtal där du berättar om människorättskränkningar runt om i världen och vad Amnesty gör för att bekämpa dessa. Det är ett arbete där du verkligen kan göra skillnad varje dag!
Verka för ökade intäkter genom aktiv rekrytering av medlemmar och givare på allmänna platserAtt medlemsvärvning uppnår uppsatta resultatkrav och att den är av kvalitet och följer uppsatta riktlinjerBidra till förbättrings- och utvecklingsarbete på det egna arbetsområdet
DINA KVALIFIKATIONER OCH EGENSKAPERSocial och som är bekväm med att ta kontakt med människorFörmåga att engagera och förmedla ett budskap God kommunikation och samarbetsförmågaFörmåga att arbeta effektivt både självständigt och i grupp Resultat och lösningsorienterad Goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift Ytterligare språk är meriterandeErfarenhet av insamling eller försäljning är meriterandeVilja att bidra till internt lärande och utveckling Vilja och förmåga att arbeta för att skapa en trygg och inkluderande arbetsplats för allaDelar Amnesty Internationals grundläggande värderingar om alla människors lika värde och rättigheter
VI ERBJUDER:Tillsvidareanställning med sex månaders provanställningMånadslön enligt kollektivavtal (35,5 timmars arbetsvecka, nästan heltid på 94%)Utbildning inom insamling, sälj/kommunikationsteknik samt mänskliga rättigheterKontinuerlig coachning och kompetensutvecklingFörmån som SL-kort för kollektrafikFörmån för merkostnader ute på fält som innefattar lunch och dryckFriskvårdsbidragRoligt på jobbet med grymma teamkollegor!
Vi erbjuder dig ett engagerande och utmanande arbete där du har möjlighet att göra skillnad genom att bli en del av en av världens största människorättsorganisationer. På vår arbetsplats finns kunniga, motiverade och engagerade kollegor. Amnesty erbjuder bland annat löpande kompetensutveckling och goda möjligheter till intern delaktighet och påverkan. Vi vill vara den förändring vi vill se i samhället. Amnesty Sverige arbetar aktivt med att bli en antirasistisk och mer inkluderande och jämlik organisation. Vi har höga ambitioner med att integrera jämlikhet i hela organisationen, från relationer till ledning och styrning samt i vårt utåtriktade opinionsbildnings- och påverkansarbete. Vi välkomnar dig som vill vara en av vår förändringsresa och bidra till att vi blir en mer jämlik organisation!
ANSÖKAN
Välkommen att visa intresse genom att registrera CV och motivationsbrev samt besvara våra urvalsfrågor genom att ange din e-post i sökrutan. Urval sker löpande och vi ser därför fram emot din ansökan så snart som möjligt, dock senast 2025-10-17. Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta oss via info.f2f@amnesty.se
. Fackligt ombud för Unionen är Marianne Gyllenpistol, tel.070-744 57 93.Placeringsort är i Stockholm med startdatum tidigast 2025-11-01 eller enligt överenskommelse.
OM AMNESTY INTERNATIONAL
Amnesty International är en global organisation som arbetar för alla människors lika värde. Genom att ha utredare på plats i hela världen kan vi få vittnesmål från de människor som vet vad som pågår, och vi dokumenterar den information vi får för att kunna avslöja när kränkningar mot mänskliga rättigheter sker. Vårt arbete grundar sig på folkrätten, mänskliga rättigheter och gedigen sakkunskap. Vår storlek är vår styrka - genom att samla många människor som uppmärksammar kränkningarna kan vi skapa kraftfull opinion och sätta press på makthavare och regeringar. På så sätt kan vi långsiktigt skapa förändring och förutsättningar för en värld där mänskliga rättigheter gäller alla. Vi är mycket restriktiva med bidrag från företag och stater. Vi låter oss inte påverkas av politiska partier, religioner eller ekonomiska intressen. Vi är oberoende i våra utredningar och åsikter. Ersättning
