Ämneslärare svenska, svenska som andraspråk och engelska åk 7 - 9

Kunskapsskolan I Sverige AB
2025-09-15


Lärare i Sve/SvA och En åk 7-9 Kunskapsskolan Landskrona

Kunskapsskolan i Sverige, där även Kunskapsgymnasiet ingår, driver 29 grundskolor och sju gymnasier med totalt 1 350 medarbetare och 14 400 elever. Verksamheten grundades år 2000 och ägs av Peje Emilsson med familj.

Nu söker vi dig som är legitimerad lärare i antingen ett eller flera ämnen: svenska som andraspråk, svenska och/eller engelska för årskurs 7-9 och som vill göra skillnad för elever i språklig utveckling!

Om uppdraget

Som lärare i något av svenska, engelska och/eller svenska som andraspråk på Kunskapsskolan Landskrona undervisar du elever i årskurs 7-9 med varierande språkbakgrund. Du arbetar både ämnesmässigt och språkstödjande med fokus på att stärka elevernas språk- och kunskapsutveckling i svenska/engelska och inom skolans övriga ämnen. Undervisningen sker utifrån LGR22 och kännetecknas av tydlighet, struktur och språklig medvetenhet.

I din roll är du en viktig del av skolans språkutvecklande arbete och samarbetar nära med kollegor, elevhälsa och skolledning för att skapa goda förutsättningar för flerspråkiga elever att lyckas i skolan.

Om skolan

Kunskapsskolan Landskrona är en grundskola för årskurs 4-9 med cirka 350 elever. Vi erbjuder en personligt utformad utbildning, där varje elev har en individuell studieplan, kontinuerlig coachning och en nära relation till sina lärare. Hos oss är det lagarbete och kollegialt lärande som driver utvecklingen framåt.

Vi har hög trivsel bland elever och medarbetare, och arbetar ständigt för att öka elevernas måluppfyllelse - med språket som nyckel till lärande.

Vi söker dig som


är legitimerad lärare i något av dessa ämnen.


har goda kunskaper om andraspråksinlärning, språkutvecklande arbetssätt och formativ bedömning


skapar trygga lärmiljöer och tydliga strukturer för elever med olika språkliga och kulturella bakgrunder


är relationsskapande, lösningsfokuserad och ser varje elevs potential i en sammanhållen kunskapskontext.


samarbetar gärna med andra lärare för att stötta elevernas språk i alla ämnen

Meriterande


Erfarenhet av undervisning i mångkulturella miljöer


Kompetens inom arbete med nyanlända och elever i språkintroduktion


Vana att samverka med modersmålslärare och studiehandledare

Om tjänsten

Tillsvidareanställning, heltid (100%) eller enligt överenskommelse


Tillträde enligt överenskommelse


Tjänstgöringsort: Kunskapsskolan Landskrona

Rekryteringsprocess

Ansök via länken nedan senast 2025-10-31. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag.

För anställning i skola krävs utdrag ur belastningsregistret. Blankett finns att hämta på Polisens webbplats.

Har du frågor om tjänsten?
Kontakta Mattias Svensson, rektor
mattias.svensson@kunskapsskolan.se
0733-02 46 86

Mer om Kunskapsskolan och vår pedagogik hittar du på:
kunskapsskolan.se / kunskapsgymnasiet.se

Vi undanber oss vänligt men bestämt kontakt med rekryterings- och bemanningsföretag.

Enligt överenskommelse

Sista dag att ansöka är 2025-10-15
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Detta är ett heltidsjobb.

Kunskapsskolan i Sverige AB (org.nr 556566-1815)

Kunskapsskolan

9508104

