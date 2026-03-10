Ämneslärare i trä- och metallslöjd, Attarpsskolan 7-9
2026-03-10
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du ha ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns? Hos oss får du inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen.
Vi kallar det lärglädje!
Ditt nya jobb
Vill du bli en del av den härliga lärglädjen på Attarpsskolan 7-9? Vill du undervisa nyfikna och motiverade elever? Ta då chansen och sök tjänsten som lärare med ansvar för undervisning i Trä- och metallslöjd på vårt högstadium.
I rollen som slöjdlärare är du med och skapar en kreativ och strukturerad lärmiljö där eleverna får utveckla både praktiska och estetiska förmågor. Du jobbar nära din kollega i textilslöjden. Du har också rollen som mentor där du tillhör ett arbetslag samt ett ämneslag som kontinuerligt arbetar för att förbättra undervisningen och för att bygga tillitsfulla relationer med elever och vårdnadshavare. Hos oss får du en trygg och trivsam arbetsmiljö där alla bidrar.
Välkommen till oss
Attarpsskolan är en 7-9 skola med ca 450 elever och ca 50 anställda. Vi finns mitt i centrala Bankeryd 1 mil norr om Jönköping. Skolan har nära till goda kommunikationer. Till oss pendlar du lätt.
Här får du en arbetsplats med engagerade, erfarna och kompetenta medarbetare, där vi arbetar efter Utbildningsförvaltningens kärnvärden; gemenskap, engagemang och nytänkande. Vi är måna om varandra och arbetar för att skapa en arbetsplats där alla trivs och utvecklas.
Vi beskriver vår skola med tre ord; glädje, trygghet och kompetens, så kom och utvecklas vidare med oss!
Din kompetens
Du som söker är utbildad lärare med lärarlegitimation i trä- och metallslöjd för årskurs 7-9. Har du ännu inte fått din lärarlegitimation eller är i slutet av din utbildning är du också välkommen att söka. Då har du möjlighet att få en mentor. Du är också väl förankrad i grundskolans uppdrag och styrdokument.
Du trivs med att samarbeta. Att jobba i team och med ett kollegialt lärande är därför naturligt för dig. Du delar idéer och nya perspektiv men kan också lyssna in och vara nyfiken på andras. Du har ett starkt engagemang och intresse för att skapa de bästa förutsättningarna för eleverna.
Arbetet kräver ett professionellt förhållningssätt där du har förmåga att analysera, strukturera och jobba mot uppsatta mål. Du är flexibel i ditt arbetssätt. Jobbet ställer stora krav på en kommunikativ förmåga. Du har därmed goda kunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift.
Du har grundläggande IT-kunskaper.
I processen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Bra att veta
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Inför anställning av nya medarbetare på våra lärartjänster måste vi säkerställa att det finns en giltig lärarlegitimation. Vi ber dig därför att bifoga en aktuell lärarlegitimation som är hämtad från Skolverket under de senaste två månaderna.https://login.skolverket.se/idp/lleg-etjanst/select?returnUrl=https://lleg.skolverket.se/
Urval och intervjuer kan komma ske före ansökningstiden har gått ut.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken nedan. https://www.jonkoping.se/fackligaubf
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som ämneslärare i trä- och metallslöjd.
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
