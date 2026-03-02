Ämneslärare i Svenska/SvA sökes till Futuraskolan International Rådan!
Vill du vara med och forma framtidens världsmedborgare? Futuraskolan International Rådan söker nu en engagerad och driven lärare i svenska och svenska som andraspråk (SvA) för årskurs 4-6. Ta chansen att arbeta i en anrik och naturskön miljö alldeles intill Edsviken i Sollentuna!Publiceringsdatum2026-03-02Om tjänsten
I rollen som ämneslärare kommer du att undervisa i svenska och svenska som andraspråk i årskurserna 4-6. I tjänsten ingår även mentorskap. Vi arbetar målmedvetet med att utveckla vår undervisning för att synliggöra, utmana och skapa möjligheter för alla elever att lyckas.
Viktig information om behörighet
Kandidaten ska ha giltig lärarlegitimation med behörighet i respektivt ämne. Ansök endast om man har giltig lärarlegitimation eller pågående utbildning. (Observera att svensk lärarlegitimation krävs för att erbjudas en permanent tillsvidareanställning).
Vem är du?
Vi söker dig som brinner för dina ämnen, har ett starkt fokus på lärande och vill utveckla dina lärprocesser tillsammans med andra i en positiv arbetsmiljö. Du drivs av att få med dig eleverna och kan bryta tankemönster för att hitta nya, kreativa sätt att lära.
Vi ser att du:
Är väl insatt i nya forskningsrön och intresserad av att utveckla din undervisning i linje med dessa.
Har ett starkt ledarskap i klassrummet och kan möta olika utmaningar för att skapa en trygg och stimulerande lärandemiljö.
Arbetar självständigt och strukturerat och tar egna initiativ för planering, genomförande och utvärdering.
Har ett positivt förhållningssätt och skapar goda, förtroendefulla relationer med kollegor, elever och föräldrar.
Delar med dig av din kunskap och arbetar konstruktivt i både arbets- och ämneslag.
Om Futuraskolan och vår värdegrund
Futuraskolan International är en friskola som driver 6 förskolor och 7 grundskolor i Stockholms län med ca 450 medarbetare och drygt 2800 barn och elever. Vi har en internationell inriktning och en stark värdegrund som bygger på våra tre värdeord: Progressiveness, Energy, Respect (PER).
Vår vision är att vara den bästa språngbrädan för framtida världsmedborgare. Vi strävar efter att våra elever ska utveckla ett internationellt mindset och en förståelse för sin omvärld, byggd på en känsla av gemenskap och respekt. Undervisningen inom Futuraskolan bygger bland annat på det internationellt utvecklade programmet International Middle Years Curriculum (IMYC).
Futuraskolan International Rådan är en tvåspråkig F-9-skola med cirka 300 elever, belägen i Silverdal. Hos oss möter eleverna både engelska och svenska under hela skoldagen i olika vardagliga situationer. Som pedagog hos oss får du arbeta i en miljö där IKT (vi använder G Suite) är ett naturligt hjälpmedel och där kollegialt lärande står i fokus.
Läs mer om oss på: https://radan.futuraskolan.se/
Praktisk information
Omfattning: Heltid (100 %), ferietjänst
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Tillträde: augusti 2026Så ansöker du
Låter detta som rätt utmaning för dig? Varmt välkommen med din ansökan!
Ansökan mailas till: recruitment@futuraskolan.se
För att bli aktuell för tjänsten krävs ett giltigt utdrag ur belastningsregistret.
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
