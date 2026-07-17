Ämneslärare i svenska, engelska och tyska på Sturegmnasiet
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2026-07-17
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Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens uppdrag är att genom utbildning, praktik och arbete öka individens förutsättningar för att hitta ett arbete och bli självförsörjande.
Sturegymnasiet i Halmstad är en skola där kunskap, gemenskap och framtid möts. Här får elever möjlighet att utvecklas både akademiskt och personligt i en inspirerande miljö. Skolan präglas av trygghet, kreativitet och ambition, där både studier och social utveckling står i fokus. Genom nära samarbete mellan elever och personal skapas en positiv atmosfär som uppmuntrar till lärande, ansvar och nya möjligheter.
Vill du vara med och utveckla både undervisning och elevernas framtid? Publiceringsdatum2026-07-17Arbetsuppgifter
Som ämneslärare i engelska, svenska och tyska ansvarar du för att planera, genomföra och utveckla undervisningen i enlighet med läroplan, ämnesplaner och skolans mål. Du arbetar aktivt för att skapa en trygg, inkluderande och stimulerande lärmiljö där varje elev ges möjlighet att nå sin fulla potential.
I tjänsten ingår att:
planera, genomföra och följa upp undervisning i engelska, svenska och tyska
anpassa undervisningen utifrån elevernas behov och förutsättningar
bedöma och dokumentera elevernas kunskapsutveckling
ge tydlig och utvecklande återkoppling som stödjer elevernas lärande
skapa en trygg, inkluderande och stimulerande lärmiljö
vara mentor för en grupp elever samt samverka med vårdnadshavare vid behov
samarbeta med kollegor, elevhälsa och skolledning för att främja elevernas utveckling
bidra till skolans kvalitets- och utvecklingsarbete
Du ingår i ett arbetslag kopplat till ett av skolans program, där samarbete och kollegialt lärande är en viktig del av uppdraget. Tillsammans arbetar ni för att skapa de bästa förutsättningarna för elevernas lärande, trivsel och framtida studier eller arbetsliv.Kvalifikationer
För tjänsten krävs att du har:
Lärarexamen.
Behörighet att undervisa på gymnasial nivå i svenska, engelska och tyska.
God pedagogisk och kommunikativ förmåga.
Förmåga att samarbeta och skapa goda relationer.
Det är särskilt meriterande om du har:
Lärarlegitimation med behörighet att undervisa på gymnasiet.
Erfarenhet av undervisning på gymnasial nivå.
Erfarenhet av individanpassad undervisning.
Erfarenhet av utvecklings- och kvalitetsarbete inom skolan.
Dokumenterat goda resultat i elev- och kunskapsutveckling.
Du är en engagerad och ansvarstagande lärare med ett starkt fokus på elevernas lärande och utveckling. Genom din drivkraft och ambition arbetar du för att skapa goda förutsättningar för att eleverna ska nå sina mål. Du har god pedagogisk förmåga, anpassar undervisningen efter elevernas behov och skapar motivation genom ett tydligt ledarskap.
Du är resultatorienterad, strukturerad, flexibel och kommunikativ, med förmåga att planera, genomföra och följa upp undervisningen. Rollen kräver god samarbetsförmåga då du arbetar nära elever, vårdnadshavare, kollegor och elevhälsa. Du bygger förtroendefulla relationer, bidrar till en trygg lärmiljö och är ett professionellt föredöme som delar kommunens värdegrund. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
Hos oss på Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen blir du en del av ett arbete där din kompetens och ditt engagemang faktiskt gör skillnad. Du bidrar till att människor når utbildning, arbete och självförsörjning och ingår i en organisation med bred kunskap och stark utvecklingsvilja
Hos oss möts du av ett tillitsbaserat ledarskap där dina idéer tas tillvara och där du har möjlighet att påverka arbetssätt och metoder. För att du ska känna dig trygg i din roll får du en genomtänkt introduktion.
Vill du få en inblick i våra verksamheter? Här kan du se en kort film om UAF:s verksamheter
Här kan du läsa mer om våra förmåner: Hälsa och förmåner - Jobba hos oss - Halmstads kommun
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.
Om du erbjuds anställning inom gymnasie- och anpassad gymnasieskola på Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen behöver du visa upp ett utdrag ur Polisens belastningsregister för arbete inom skola eller förskola. Utdraget är kostnadsfritt att beställa men kan ta upp till 2–3 veckor för Polisen att handlägga. Vi rekommenderar därför att du beställer utdraget i god tid.
Innan anställning sker behöver du visa att du har rätt att arbeta, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Det gör du genom att styrka ditt medborgarskap inom EU/EES eller Schweiz med pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling. Om du inte kan det behöver du uppvisa arbetstillstånd eller visa att du är undantagen från skyldigheten till arbetstillstånd.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
I rekryteringsprocessen kan vi komma att använda arbetspsykologiska tester som en del av urvalsarbetet.
Vi använder även digital referenstagning som en del av rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att bli ombedd att lämna referenser digitalt i ett senare skede av processen.
Om tjänsten har krav på utbildning eller legitimation behöver du som kandidat kunna uppvisa betyg, examen eller andra intyg som styrker utbildning eller behörighet.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Varmt välkommen med din ansökan!
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads Kommun
(org.nr 212000-1215), https://www.halmstad.se/
Kyrkogatan 5 (visa karta
)
302 42 HALMSTAD Arbetsplats
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Sturegymnasiet Kontakt
Ola Nilsson, Sveriges lärare ola.nilsson@halmstad.se 073-3402547 Jobbnummer
10005335