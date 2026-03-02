Ämneslärare i svenska (åk 6-9) sökes till Futuraskolan International!
2026-03-02
Vill du vara med och forma framtidens världsmedborgare? Futuraskolan International söker nu en engagerad och driven ämneslärare i svenska för årskurs 6-9. Ta chansen att arbeta i en kreativ och internationell miljö där språkutveckling och litteratur får stå i centrum!Publiceringsdatum2026-03-02Om tjänsten
I rollen som ämneslärare kommer du att undervisa i svenska i årskurserna 6-9. Du ansvarar för att utforma, genomföra och utvärdera en kreativ och stimulerande undervisning som möter höga krav på kvalitet och utmanar eleverna på bästa sätt.
Vi har höga förväntningar på våra elever och strävar alltid efter att erbjuda en undervisning av högsta klass. Därför är det viktigt att du är trygg i ditt ledarskap i klassrummet och kan skapa ett arbetsklimat som präglas av studiero, trygghet och glädje.
Viktig information om behörighet
Kandidaten ska ha giltig lärarlegitimation med behörighet i respektivt ämne. Ansök endast om man har giltig lärarlegitimation eller pågående utbildning. (Observera att svensk lärarlegitimation krävs för att erbjudas en permanent tillsvidareanställning.)
Vem är du?
Vi söker dig som brinner för svenska språket och har en stark vilja att utveckla elevernas förmågor att läsa, skriva och kommunicera.
Vi ser att du:
Har ett starkt fokus på lärande och aktivt söker nya forskningsrön för att utveckla din undervisning.
Har ett positivt förhållningssätt och skapar goda, förtroendefulla relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.
Arbetar självständigt och strukturerat, men ser samarbete i arbets- och ämneslag som en självklar väg till framgång.
Drivs av att bryta invanda tankemönster och hitta nya, engagerande sätt att lära ut.
Om Futuraskolan och vår värdegrund
Futuraskolan International är en friskola med internationell inriktning och en stark värdegrund baserad på våra tre värdeord: Progressiveness, Energy, Respect (PER). Vår vision är att vara den bästa språngbrädan för framtida världsmedborgare.
Vi strävar efter att våra elever ska utveckla ett internationellt mindset och en förståelse för sin omvärld, byggd på en känsla av gemenskap och respekt. Undervisningen för de äldre åldrarna inom Futuraskolan bygger bland annat på det internationellt utvecklade programmet International Middle Years Curriculum (IMYC).
Futuraskolan International Bergtorp är en skola i Viggbyholm, Täby, med årskurserna 6 - 9 där ca 665 elever tillbringar sina skoldagar. Skolans profiler är idrott, musik, musik/drama samt profilen internationell kommunikation. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära är grunden för skolans verksamhet.
Vi vill fortsätta att utvecklas för att synliggöra, utmana och skapa möjligheter att lyckas. Vi utvecklar våra undervisningsmetoder, vi delar med oss av vår kunskap och vi arbetar med kollegialt lärande. IKT är ett naturligt pedagogiskt hjälpmedel i undervisningen. Elever och lärare arbetar med G Suite. Vårt arbetssätt ger oss skickliga lärare samt motiverade och engagerade föräldrar. Futuraskolan Internationals Bergtorps elever når mycket goda resultat och vi arbetar målmedvetet med att utveckla skolan.
Läs mer om oss på: www.futuraskolan.se
Praktisk information
Omfattning: Heltid, ferietjänst
Anställningsform: Tillsvidareanställning (6 månaders provanställning tillämpas)
Tillträde: Augusti 2026 (eller tidigare enligt överenskommelse)Så ansöker du
Låter detta som rätt utmaning för dig?
Varmt välkommen med din ansökan!
Ansökan mailas till: kevin.munro@futuraskolan.se
För att bli aktuell för tjänsten krävs ett giltigt utdrag ur belastningsregistret.
För att bli aktuell för tjänsten krävs ett giltigt utdrag ur belastningsregistret.
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
E-post: kevin.munro@futuraskolan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Futuraskolan AB
(org.nr 556609-5047)
Viggbyholmsvägen 59 (visa karta
)
183 69 TÄBY Arbetsplats
Futuraskolan Bergtorp Jobbnummer
9772741