Ämneslärare i samhällskunskap, geografi och juridik - Folkuniversitetet
Folkuniversitetet Stift Kursverksamheten Vid Stockholms Universitet / Gymnasielärarjobb / Södertälje Visa alla gymnasielärarjobb i Södertälje
2026-07-15
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Folkuniversitetet Stift Kursverksamheten Vid Stockholms Universitet i Södertälje
, Stockholm
, Strängnäs
, Kalmar
, Växjö
eller i hela Sverige
Folkuniversitetets verksamhetsidé handlar om att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv. Vi är ett icke-vinstdrivande studieförbund som verkar i nära anknytning till universitet och högskolor och är fristående i förhållande till politiska, religiösa och fackliga rörelser.
Folkuniversitetets Komvux i Södertälje
Vi erbjuder gymnasiala ämnesnivåer inom Komvux för vuxna elever. Undervisningen sker i klassrum eller på distans.Publiceringsdatum2026-07-15Dina arbetsuppgifter
Som lärare ansvarar du för planering, genomförande och uppföljning av undervisning inom dina ämnesnivåer. Du arbetar elevnära och stöttar vuxna studerande med varierande bakgrund och förkunskaper. I uppdraget ingår även bedömning och betygssättning enligt gällande styrdokument samt samarbete med kollegor och verksamhetsledning kring kursutveckling och pedagogiska frågor.Kvalifikationer
Lärarlegitimation inom samhällskunskap, geografi och juridik.
Erfarenhet av undervisning inom vuxenutbildning är meriterande
Vana vid digitala lärplattformar och distansundervisning är meriterande
Pedagogisk profil och personliga egenskaper
Du har god förståelse för vuxnas lärande och trivs med att möta elever på olika nivåer. Du är flexibel, strukturerad och tydlig i din undervisning och anpassar innehåll och arbetssätt efter elevernas behov och mål. Du motiveras av att se elever utvecklas och ta nästa steg mot arbete eller vidare studier. Samarbete och kollegialt lärande är en självklar del av ditt arbetssätt.
Vårt erbjudande
Du blir en del av en idéburen organisation med lång erfarenhet av komvux och ett starkt engagemang för vuxnas lärande. Hos oss har du stor pedagogisk frihet och möjlighet att påverka undervisningens upplägg och innehåll. Vi erbjuder kollektivavtal, friskvårdsbidrag, Rikskort samt rabatt på Folkuniversitetets egna kurser.
Omfattning: Deltid eller timanställning. Omfattningen kan anpassas efter verksamhetens behov och överenskommelse. Anställningsform: Tidsbegränsad anställning. Det finns även möjlighet att arbeta på konsultavtal.
Sista ansökningsdag är 31/8, men urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Kontaktperson: Rektor Rama Aho Rama.aho@folkuniversitetet.se
08-408 894 27 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Folkuniversitetet Stift Kursverksamheten Vid Stockholms Universitet
, https://www.folkuniversitetet.se/
151 72 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Folkuniversitetet - Region Öst Jobbnummer
10003637