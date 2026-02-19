Ämneslärare i naturkunskap och annat ämne till Bäckadalsgymnasiet
2026-02-19
Vill du ha ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns? Hos oss får du inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen.
Vi kallar det lärglädje.
Ditt nya jobb
Du får möjlighet att tillsammans med erfarna och kompetenta kollegor utbilda våra elever i ämnet naturkunskap och alternativt annat ämne. Vi erbjuder dig att dagligen möta våra härliga elever, och genom ditt engagemang inspirera eleverna till goda studieresultat. Du får tillsammans med oss skapa miljöer som främjar elevernas lärande och utveckling och du deltar aktivt i skolans utvecklingsarbete. Du blir en del av skolans helhet och samarbetar med elever, vårdnadshavare, lärare, skolledning och övrig skolpersonal. Utöver detta har du liksom övriga lärare på skolan uppgifter som bland annat mentorskap.
Välkommen till oss
Vi erbjuder en stark gruppkänsla med engagerade och kompetenta kollegor, samt generösa möjligheter till kompetensutveckling. Du hamnar i ett kollegium där vi värdesätter varandra, och du kommer att kunna bidra oavsett om du är mer erfaren eller nyexaminerad. Vi arbetar alla för att skapa en arbetsplats där vi alla - elever och personal - trivs och utvecklas.
På Bäckadalsgymnasiet hjälps vi åt, utvecklas kollegialt och jobbar för att dra åt samma håll. Jönköpings kommuns gemensamma riktning, Lärglädje hela vägen, styr våra prioriteringar och arbetssätt.https://www.backadal.se/
Din kompetens
Du har gymnasiebehörighet i ämnet naturkunskap samt gärna annat ämne. Det är meriterande med tidigare erfarenhet av undervisning på gymnasiet.
Som person är du ansvarsfull, social och flexibel. Du har ett intresse av att vara med och utveckla den pedagogiska verksamheten med fokus på undervisning och elevernas lärande. Du är kunnig inom dina ämnen. Du har en god pedagogisk förmåga och lätt för att samarbeta. Du skapar studiero genom bland annat ett relationellt arbete. Du är duktig på att skapa och upprätthålla goda relationer med elever och personal på skolan.
I rollen som lärare behöver du vara noggrann och ha förmågan till ett övergripande ansvar. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Bra att veta
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt minst två referenser. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Inför anställning av nya medarbetare på våra lärartjänster måste vi säkerställa att det finns en giltig lärarlegitimation. Vi ber dig därför att bifoga en aktuell lärarlegitimation som är hämtad från Skolverket under de senaste två månaderna.https://login.skolverket.se/idp/lleg-etjanst/select?returnUrl=https://lleg.skolverket.se/
Urval och intervjuer genomförs löpande.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken nedan. https://www.jonkoping.se/fackligaubf
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Hos oss får du mer än ett jobb. Välkommen att söka tjänsten som lärare i naturkunskap vid Bäckadalsgymnasiet.
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
