Ämneslärare i musik (åk 1-9) sökes till Futuraskolan International Rådan!
2026-03-02
Vill du vara med och forma framtidens världsmedborgare? Futuraskolan International Rådan i Sollentuna söker nu en engagerad och driven ämneslärare i musik för en heltidsanställning med start i augusti 2026. Ta chansen att arbeta i en kreativ och internationell miljö där musik och skapande får ta plats!Publiceringsdatum2026-03-02Om tjänsten
Vi söker dig som vill undervisa i musik för elever i årskurs 1-9. Som musiklärare hos oss får du möjlighet att inspirera och utveckla elevernas musikaliska förmågor och intresse. Du ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen och skapar ett klassrumsklimat som präglas av trygghet, glädje och kreativitet.
Viktig information om behörighet
Kandidaten ska ha giltig lärarlegitimation med behörighet i respektivt ämne. Ansök endast om man har giltig lärarlegitimation eller pågående utbildning.
Vem är du?
Vi söker dig som brinner för musikämnet och har en stark vilja att utveckla elevernas lärande från de yngre åldrarna hela vägen upp till nian.
Vi ser att du:
Har ett positivt förhållningssätt och skapar goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.
Utformar en kreativ och stimulerande undervisning som möter eleverna där de är.
Trivs med att samarbeta med andra lärare och vill vara en aktiv del av skolans utveckling.
Om Futuraskolan och vår värdegrund
Futuraskolan International är en friskola som driver förskolor och grundskolor i Stockholms län. Idag finns 6 förskolor och 7 grundskolor, ca 450 medarbetare och drygt 2800 barn och elever inom organisationen.
Vi har en internationell inriktning och en stark värdegrund som bygger på våra tre värdeord: Progressiveness, Energy, Respect (PER). Vår vision är att vara den bästa språngbrädan för framtida världsmedborgare. Vi strävar efter att våra elever ska utveckla ett internationellt mindset och en förståelse för sin omvärld, byggd på en känsla av gemenskap och respekt. Undervisningen inom Futuraskolan International bygger på det internationellt utvecklade programmet International Middle Years Curriculum (IMYC).
Läs mer om oss på: www.futuraskolan.se
Praktisk information
Omfattning: Heltid (100 %)
Anställningsform:Tillsvidare, ferietjänst
Tillträde: augusti 2026Så ansöker du
Låter detta som rätt utmaning för dig? Varmt välkommen med din ansökan!
Ansökan mailas till: recruitment@futuraskolan.se
För att bli aktuell för tjänsten krävs ett giltigt utdrag ur belastningsregistret.
För att bli aktuell för tjänsten krävs ett giltigt utdrag ur belastningsregistret.

I denna rekrytering har Futuraskolan redan tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt samtal från annonsförmedlare eller försäljare.
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
E-post: krecruitment@futuraskolan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Rådan musik". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Futuraskolan AB
(org.nr 556609-5047), http://www.futuraskolan.se
Rådan 3 (visa karta
191 40 SOLLENTUNA Arbetsplats
