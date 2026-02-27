Ämneslärare i Matematik och NO årskurs 7-9 Björnaskolan
2026-02-27
Välkommen till Björna skolupptagningsområde - där framtidens lärande formas tillsammans!
Hos oss möter du en varm och engagerad skolmiljö som sträcker sig över fyra skolenheter i Björna, Gideå, Hemling och Trehörningsjö.
Här arbetar vi med elever från förskoleklass till och med årskurs nio, och tillsammans skapar vi en trygg och kreativ plats för både elever och personal att växa i.
Nu söker vi en engagerad lärare i Matematik och NO till åk 7-9!Publiceringsdatum2026-02-27Dina arbetsuppgifter
Du kommer att undervisa i Matematik och NO i årskurs 7-9 på Björnaskolan och vara mentor för en grupp elever. I din roll ingår du i arbetslaget för åk 7-9, där vi arbetar tätt tillsammans för att utveckla undervisningen, planera och följa upp med läroplanen och kommunens mål som riktmärke.
Du får också möjligheten att ta på dig ansvarsområden utifrån din kompetens, intresse och skolans behov - vi värdesätter initiativtagande och nya idéer.
Just nu står Björnaskolan inför en spännande ombyggnation - något som ger dig som ny medarbetare en unik möjlighet att vara med och påverka skolans framtid. Du får chansen att bidra med idéer kring hur våra nya NO-salar och andra undervisningsmiljöer ska utformas för att bäst stödja modern undervisning och elevers lärande.
Som nyanställd lärare i Örnsköldsviks kommun får du ett introduktionsprogram under ditt första år. Du tilldelas en mentor - en erfaren kollega med samma ämnesbehörighet - som vägleder dig och ger stöd i din yrkesroll. Kvalifikationer
Du är utbildad grundskollärare med behörighet att undervisa i matematik och NO för årskurs 7-9.
Du har ett tryggt ledarskap i klassrummet och möter elever med respekt, tydlighet och ett lågaffektivt bemötande. Du ser mångfald som en tillgång och vill aktivt bidra till en inkluderande lärmiljö där alla elever ges möjlighet att utvecklas.
Du trivs med att samarbeta, både i arbetslaget och tillsammans med elevernas vårdnadshavare. För dig är det viktigt att vara en del av ett kollegialt klimat där ni stöttar och inspirerar varandra.
Har du en annan bakgrund men är intresserad av tjänsten? Välkommen att söka ändå - vi kan erbjuda tidsbegränsad anställning som obehörig lärare.
Körkort (behörighet B) är meriterande då Björnaskolan ligger ca 4 mil från centralorten.
Vi erbjuder en arbetsplats med erfarna och engagerade kollegor där du får möjlighet att påverka skolans framtida utformning. Hos oss får du en utvecklande lärarroll med stort kollegialt stöd. Är du ny i yrket erbjuder vi dessutom ett introduktionsår med mentorstöd för att ge dig en trygg och stabil start i din profession.
Vänligen bifoga CV och ett personligt.
Vid eventuell anställning behöver du visa upp ett utdrag ur Polisens belastningsregister för arbetsgivaren.
Välkommen till ett jobb där du gör skillnad - varje dag!
På bildningsförvaltningen verkar vi för att skapa goda förutsättningar för varje barns och elevs lärande, utveckling och kreativitet. Vi vill skapa en trygg och inspirerande lärandemiljö, där lusten att lära står i fokus och där barn, elever och personal möter varandra med respekt.
I samband med intervju kommer vi att genomföra en identitetskontroll samt kontrollera medborgarskap. Godkända handlingar är pass, internationellt ID-kort, körkort+personbevis från Skatteverket eller annan ID-handling som stärker medborgarskap.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap. Ersättning
Fast timlön/månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/118". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445) Arbetsplats
Bildningsförvaltningen Kontakt
Sara Yngvesson, rektor 076-5251278 Jobbnummer
9769047