Ämneslärare i hem- och konsumentkunskap åk 6-9
Stift Bollnäs Bibelcenter / Gymnasielärarjobb / Bollnäs Visa alla gymnasielärarjobb i Bollnäs
2026-02-23
, Söderhamn
, Ljusdal
, Ockelbo
, Hudiksvall
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stift Bollnäs Bibelcenter i Bollnäs
Lärare i hem- och konsumentkunskap åk 6-9
Vi söker en engagerad lärare i hem- och konsumentkunskap för årskurs 6-9.
Du är en trygg och tydlig pedagog med förmåga att främja elevers lärande och välmående samt att skapa en inspirerande och strukturerad lärmiljö.
Om dig:
Du har lärarlegitimation och en god pedagogisk insikt.
Du anpassar undervisningen efter elevers individuella behov och förutsättningar.
Du är lyhörd, flexibel och har god samarbetsförmåga i arbetet med kollegor, elever och vårdnadshavare.
Du har ett tydligt och tryggt klassrumsledarskap och är en positiv förebild.
Du kommunicerar tydligt och hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt.
Ditt uppdrag:
Med tydlighet, värme och en positiv elevsyn leda eleverna mot bästa möjliga kunskapsutveckling.
Bidra till god kommunikation och ett väl fungerande samarbete med kollegor, elever och vårdnadshavare.
Arbeta i åldersblandade grupper och skapa en stimulerande och trygg lärmiljö.
Om Edenskolan: Vi är en F-9 skola belägen på Gärdet mitt i centrala Bollnäs. Våra lokaler är fräscha och ändamålsenliga, och vi strävar alltid efter att erbjuda en högkvalitativ utbildning.
Vi genomför löpande intervjuer och urval, och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdagen. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-25
E-post: jobb@edenskolan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ämneslärare i Hem- och kunskap". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stift Bollnäs Bibelcenter
, https://edenskolan.se
Edelsbergsvägen 21 (visa karta
)
821 34 BOLLNÄS Arbetsplats
Edenskolan Jobbnummer
9759214