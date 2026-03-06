Ämneslärare i fysik och resurs i matematik till Vimarskolan 7-9
2026-03-06
, Hultsfred
, Ydre
, Kinda
, Västervik
Visa alla jobb hos Vimmerby kommun, Barn- och Utbildningsförvaltningen i Vimmerby
Vimmerby är den lilla kommunen i Småland som har mycket att erbjuda; förutom det gedigna kulturarvet från Astrid Lindgren kännetecknas kommunen också av ett mångsidigt näringsliv, stort lokalt engagemang, aktivt föreningsliv, vacker natur och rogivande miljö.
Genom våra värdeord; Ansvar, mod och fantasi arbetar vi för att ge bästa tänkbara service och omsorg till Vimmerby kommuns ca 15 800 invånare, företag och för alla som besöker kommunen. Dessa värdeord genomsyrar kommunens förhållnings- samt arbetssätt och är något alla bär med sig i det dagliga arbetet.
Barn- och utbildningsförvaltningen i Vimmerby kommun ansvarar för alla pedagogiska verksamheter, från förskola till högskola, och ansvarar även för svenska för invandrare (sfi) och samhällsorientering för nyanlända. Vårt gemensamma mål är att Vimmerby kommuns barn och ungdomar ska få de bästa förutsättningarna att möta framtiden och utvecklas till kreativa, nyfikna och trygga individer.Publiceringsdatum2026-03-06Arbetsuppgifter
Som grundskollärare i fysik ansvarar du, tillsammans med dina kollegor, för planering, genomförande och utvärdering av det pedagogiska arbetet på din arbetsplats. Du är väl insatt i grundskolans läroplan och van vid att arbeta med gällande mål och kvalitetsstandard inom grundskolans verksamhet. I tjänsten ingår undervisning i fysik för årskurs 7-9 samt resurs i matematik. I tjänsten ingår mentorskap.
Du är en god förebild och följer de normer och värden som grundskolans läroplan anger och bidrar till att genomföra och uppfylla grundskolans uppdrag med god kvalitet. Din uppgift är att främja varje elevs lärande och utveckling, samt att skapa de bästa förutsättningarna för att elever, vårdnadshavare och kollegor ska trivas och känna sig trygga i skolans verksamhet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare fysik med behörighet att undervisa i åk 7-9. Du har god insikt i grundskolans läroplan och gärna erfarenhet av läraryrket. Vi ser helst att du har erfarenhet av undervisning på högstadiet.
Som person är du en trygg ledare som skapar motivation och engagemang hos elever och kollegor. Du är lyhörd, öppen och bidrar till ett positivt samarbetsklimat där problem löses konstruktivt. Du bygger goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
Du är ansvarstagande och kan själv planera och strukturera ditt arbete. Samtidigt är du kreativ och bidrar gärna med nya idéer för att utveckla verksamheten.
Vid urvalet kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och intresse för tjänsten. Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
Tjänsten omfattas av registerkontroll. Du som sökande måste uppvisa utdrag från polisens belastningsregister innan anställning sker.
ÖVRIGT
För kontaktuppgifter till fackliga representanter, maila till hr@vimmerby.se
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C309530". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vimmerby kommun
(org.nr 212000-0787) Arbetsplats
Vimmerby kommun, Barn- och Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor Vimarskolan 7-9
Pernilla Begu pernilla.begu@utb.vimmerby.se Jobbnummer
9780460