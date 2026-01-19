Ämneslärare i bild och slöjd till Alfred Dalinskolan
Jönköpings kommun / Grundskollärarjobb / Jönköping Visa alla grundskollärarjobb i Jönköping
2026-01-19
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jönköpings kommun i Jönköping
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du ha ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns? Hos oss får du inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen.
Vi kallar det lärglädje.
Ditt nya jobb
Nu söker vi en lärare i bild och slöjd som vill vara med och skapa ett kreativt, utforskande och meningsfullt lärande på Alfred Dalinskolan. Hos oss får du en unik möjlighet att arbeta brett med estetiska uttrycksformer och utforma undervisning som väcker nyfikenhet, inspirerar till skapande och utmanar eleverna att tänka i nya banor. Som lärare hos oss planerar du undervisningen i nära samarbete med ämneskollegor för att skapa en likvärdig undervisning av hög kvalitet. Genom gemensamma strukturer, tydliga mål och ett aktivt kollegialt lärande arbetar vi för att ge varje elev bästa möjliga kunskapsutveckling. Du kommer att ingå i ett arbetslag och är mentor för en grupp elever - en viktig roll där du bygger goda relationer, har regelbunden kontakt med elever och vårdnadshavare och följer elevernas utveckling på ett tryggt och professionellt sätt. Hos oss är samarbete, öppenhet och utveckling centrala delar av skolans kultur, och du blir en viktig del av vårt pågående utvecklingsarbete där fokus ligger på tillgänglig och språkutvecklande undervisning.För att du ska få bästa möjliga start får du som nyanställd en erfaren kollega som mentor - en extra trygghet under din första tid hos oss.
Välkommen till oss
Alfred Dalinskolan är en 7-9-skola mitt i hjärtat av Huskvarna. Med anor från 1899 bär vi på en lång och stolt tradition - samtidigt som vi modigt blickar framåt. Vår vision är att vara en skola i tiden och för framtiden, där kunskap, pedagogik och teknik förenas för att ge eleverna de bästa förutsättningarna att lyckas.
Här blir du en del av en arbetsplats med engagerade och kompetenta kollegor som brinner för sitt uppdrag. Våra kärnvärden: gemenskap, engagemang och nytänkande - genomsyrar allt vi gör. Vi stöttar varandra, delar kunskap och bygger tillsammans en arbetsmiljö där både elever och medarbetare kan trivas, växa och utvecklas.https://www.jonkoping.se/barnutbildning/grundskola/grundskolorao/alfreddalinskolan79.4.74fef9ab15548f0b8001555.htmlhttps://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun.4.74fef9ab15548f0b8001425.html
Din kompetens
Vi söker dig som är utbildad lärare med lärarlegitimation och behörighet i något av slöjdämnena samt bild för årskurs 7-9. Vi välkomnar även dig som ännu inte har erhållit din lärarlegitimation, eller som befinner dig i slutet av din utbildning, och som har rätt ämnesbehörighet. Du har gärna erfarenhet av att arbeta i en mångkulturell skola och ser, precis som vi, mångfald som en naturlig styrka som berikar undervisningen och öppnar för nya perspektiv. Digital teknik använder du med lätthet och kreativitet, och du gör den till en självklar del av undervisningen.Som person är du prestigelös, nyfiken och tar ansvar för din egen utveckling. Du har ett flexibelt förhållningssätt, mod att ta initiativ och möter elever med en positiv och lösningsfokuserad elevsyn. Du bygger relationer som gör verklig skillnad - relationer som skapar trygghet, väcker lust att lära och bidrar till elevernas utveckling både akademiskt och personligt. I arbetslaget är du en viktig lagspelare som gärna samarbetar och tillsammans med kollegorna bidrar till att varje elev når så långt som möjligt.
Bra att veta
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Inför anställning av nya medarbetare på våra lärartjänster måste vi säkerställa att det finns en giltig lärarlegitimation. Vi ber dig därför att bifoga en aktuell lärarlegitimation som är hämtad från Skolverket under de senaste två månaderna.https://login.skolverket.se/idp/lleg-etjanst/select?returnUrl=https://lleg.skolverket.se/
Urval och intervjuer kan komma ske före ansökningstiden har gått ut.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken nedan. https://www.jonkoping.se/fackligaubf
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som lärare i bild och slöjd.
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1528". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings kommun
(org.nr 212000-0530) Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Magnus Ekelund 036-107753 Jobbnummer
9690410