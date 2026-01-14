Ämneslärare gymnasiet Biologi/Naturkunskap, Erik Dahlbergsgymnasiet
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du ha ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns? Hos oss får du inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen.
Vi kallar det lärglädje.
Ditt nya jobb
Du får möjlighet att tillsammans med erfarna och kompetenta kollegor utbilda våra elever i ämnena biologi och naturkunskap (alternativt annat ämne). Vi är en gymnasieskola med välutrustade laborationssalar som lägger stor del av undervisningstiden på laborationer och praktiskt arbete. Ämnet naturkunskap är numera en del även av teknikprogrammet vilket, i kombination med pensionsavgång, medför utökat behov hos oss.
Våra förväntningar på dig som lärare:
- Du har förmåga att intressera, entusiasmera och engagera elever.
- Du har förmågan att möta eleverna utifrån deras olika behov och förutsättningar för lärande.
- Du ser utvecklingsarbete och kollegialt lärande som en självklar del av arbetet.
- Du säkerställer att undervisning sker enligt läroplanen samt övriga styrdokument.
- Du utvecklar elevernas förmågor, kunskaper och tilltro till sig själva.
- Du bygger tillitsfulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
- Du bidrar till en trivsam arbetsmiljö på skolan som främjar lärande och utveckling under elevernas skoldag.
- Mentorskap för klass ingår i tjänsten.
Välkommen till oss
Erik Dahlbergsgymnasiet är den största gymnasieskolan i Jönköpings kommun. Hos oss går cirka 1580 elever utspritt på fyra högskoleförberedande program, två yrkesprogram och två yrkesintroduktionsprogram. Med en personalstyrka på cirka 160 personer strävar vi gemensamt efter att skapa de bästa förutsättningarna för skolans ungdomar, med en trivsam atmosfär och skola som präglas av delaktighet, inflytande och trygghet. Erik Dahlbergsgymnasiet har en hög andel elever som efter tre års studier går ut med gymnasieexamen. Här får du en arbetsplats med engagerade och kompetenta medarbetare, där vi är måna om varandra och arbetar för att skapa en arbetsplats där vi alla trivs och utvecklas.
På Erik Dahlbergsgymnasiet blir du en del av ett stort och välfungerande lärarteam. Som lärare på Erik Dahlbergsgymnasiet undervisar man på olika program även om man är placerad på ett rektorsområde. I nuläget är denna tjänst placerad på rektorsområde 3.https://www.edgymnasiet.se/https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun.4.74fef9ab15548f0b8001425.html
Din kompetens
Vi söker dig som har en lärarlegitimation för gymnasiet i biologi och/eller naturkunskap alternativt annat ämne.
Du ska tycka om att undervisa och leda våra ungdomar mot nya kunskaper i såväl teori som praktik. God samarbetsförmåga, flexibilitet och ett tryggt ledarskap är förmågor som krävs för att lyckas i rollen.
Du har goda kunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift och har grundläggande IT-kunskaper.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Bra att veta
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Inför anställning av nya medarbetare på våra lärartjänster måste vi säkerställa att det finns en giltig lärarlegitimation. Vi ber dig därför att bifoga en aktuell lärarlegitimation som är hämtad från Skolverket under de senaste två månaderna.https://login.skolverket.se/idp/lleg-etjanst/select?returnUrl=https://lleg.skolverket.se/
Urval och intervjuer kan komma ske före ansökningstiden har gått ut.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken nedan. https://www.jonkoping.se/fackligaubf
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som ämneslärare gymnasiet Biologi/Naturkunskap.
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
